Όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι έχει στόχο, μεταξύ των άλλων, και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Νίκο Δένδια. Να τον «τιμωρήσει» για την δήλωση που έκανε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που πολύ ενόχλησε το Μαξίμου. Φυσικά η κυβέρνηση το αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή, όμως έκανε το παν για το επιβεβαιώσει. Και αντίστοιχα, ο Δένδιας δεν έκανε τίποτα για να διασκεδάσει αυτήν την εντύπωση, αντιθέτως μάλιστα την επιβεβαίωσε, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με προθυμία και ικανοποίηση που δεν κρυβόταν, έστελνε τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τον Δένδια τι θα απογίνει το Μνημείο ενώ η κυβέρνηση έλεγε σε όλους τους τόνους ότι βρίσκεται σε απόλυτη συνεννόηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. *** Ο υπουργός, όμως, όχι μόνο δεν πήγε στην Βουλή να εισηγηθεί την τροπολογία που τον αφορούσε άμεσα, αλλά επέλεξε την ώρα που την υπερασπιζόταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δημοσιοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια δήλωση που, όσο κι αν προσπάθησε η κυβέρνηση να υποβαθμίσει, έλεγε εμμέσως πλην σαφώς ότι ούτε με την τροπολογία συμφωνούσε ούτε σκόπευε να την εφαρμόσει, τουλάχιστον με τον διχαστικό τρόπο που ήθελαν οι υποστηρικτές της και παρουσίασαν στην Βουλή τόσο ο Γιώργος Φλωρίδης όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνοντας ρελάνς ο Πρωθυπουργός βγήκε στο ραδιόφωνο και δήλωσε ότι περιμένει από τον Νίκο Δένδια «την πρόταση για το τι θέλουμε να γίνει στο μέλλον με το μνημείο» – αν και εμείς θα περιμέναμε να ξέρει ο ίδιος τι θέλουνε να γίνει στο μνημείο, αφού μάλιστα το συμφώνησε από πριν με τον υπουργό του! Και σε όλη αυτή την «ωραία ατμόσφαιρα» που έλεγε κι ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ενώ η αντιπολίτευση απαιτούσε να εμφανιστεί και να μιλήσει στη Βουλή ο Δένδιας, έσπευσε να (ξανα)πεταχτεί ο υπουργός Υγείας, δηλώνοντας ότι «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα». Τελικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ψήφισε την τροπολογία χωρίς να μιλήσει και πήγε και κάθισε στα ορεινά της Βουλής, μακριά από τα κυβερνητικά έδρανα, ώστε να τον δουν όλοι, μάλλον για να κάνει ξεκάθαρο ότι δεν βρίσκεται στην εντατική ούτε σε κώμα. Αλλά με τούτα και με κείνα βρίσκεται στην εντατική το κόμμα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε την παρακάτω επιστολή, την οποία φυσικά και αναδημοσιεύω: «Αξιότιμε κ. Διευθυντά

Με κατάπληξη διάβασα στη στήλη «Βηματοδότης» να μεταφέρετε στους αναγνώστες σας την πληροφορία περί δήθεν παραίτησής μου, υπό τον γενικό τίτλο μάλιστα «άλλος στην ουρά για να φύγει». Η «είδησή» σας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Ούτε και υπήρξε τηλεφώνημα προς εμένα ή συνεργάτη μου για τη διασταύρωσή της. Στο υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζουμε το έργο και την προσπάθειά μας στην υπηρεσία των πολιτών με μετρήσιμα αποτελέσματα. Από την επιτάχυνση του αναπτυξιακού νόμου, με επενδύσεις ιδιαίτερα στην περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές, τη στήριξη της βιομηχανίας, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μεταρρύθμιση με την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 2.180 κωδικούς, μέχρι τις ανακτήσεις χρημάτων από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν. Συνεχίζουμε με την αλήθεια των πράξεων, απέναντι σε ψιθύρους και ανυπόστατες φήμες που δυστυχώς βρήκαν πεδίο έκφρασης στην ιστοσελίδα σας.

Με εκτίμηση» *** Κατ’ αρχάς δεν έχω κανέναν λόγο να αμφισβητήσω τη δήλωση του κ. υπουργού ότι δεν υπέβαλε παραίτηση. Ούτε εγώ έγραψα ότι υπέβαλε! Η πληροφορία που μετέδωσα ήταν ότι «απείλησε» με παραίτηση, κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και αυτό δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά ή που θίγει τον κ. υπουργό. Είναι πολύ φυσικό, θα έλεγα και τιμητικό, στην διάρκεια της πολιτικής συζήτησης, που υποθέτω γίνεται στην κυβέρνηση πριν την εξαγγελία σοβαρών μέτρων, αν κάποιος υπουργός θεωρήσει ότι αμφισβητείται η πολιτική του, να επιμείνει σ’ αυτήν, ακόμη και απειλώντας με παραίτηση και δείχνοντας έτσι ότι γι’ αυτόν η υλοποίηση του προγράμματός του είναι πιο σημαντική από τα εφήμερα αξιώματα. Αυτήν την πληροφορία είχα από πηγή που εμπιστεύομαι απόλυτα και αυτήν μετέδωσα. Φυσικά, όμως, δημοσιεύω την διάψευση του κ. υπουργού και μάλιστα, για να αποδείξω ότι η στήλη καθόλου εχθρικά δεν διάκειται προς αυτόν και κακώς με εγκαλεί, δημοσιεύω και το υπόλοιπο 80% της επιστολής του το οποίο δεν αφορά το θέμα μας αλλά προβάλλει το έργο που επιτελεί στο υπουργείο, ώστε να το πληροφορηθούν οι αναγνώστες μου!

Η Ντόρα έχει κέφια

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη στη συζήτηση που διοργάνωσε το Σώμα Ομότιμων Καθηγητών στην Πάτρα για την εξωτερική πολιτική με συνομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών πρότεινε με αφορμή την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πενταμερή σύσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, να καθίσουν σε τραπέζι διαλόγου οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, ο νυν Πρωθυπουργός και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ώστε να διαμορφώσουν από κοινού την εθνική στρατηγική. Δεν ξέρω αν το εννοεί ή αν τους κάνει πλάκα δεδομένων των σχέσεων πρώην και νυν, ωστόσο δεν έμεινε σε αυτά. Στη συζήτηση ρωτήθηκε τι άποψη έχει για τη φράση του Ευ. Βενιζέλου ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη». Και τι απάντησε; Ότι «η χώρα βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση δημοκρατίας».

Ξεκαθαρίσματα στην Κουμουνδούρου

Μαθαίνω ότι θα συνεδριάσει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόσκληση που εστάλη προ ημερών στα μέλη της είναι για τις 15:00 στην Κουμουνδούρου. Αυτή είναι η πρώτη μάζωξη αφότου ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε πίσω του την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά για εκείνον. Οι πιέσεις για άμεση συνεδρίαση του εκτελεστικού οργάνου ήταν έντονες προς τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά επικράτησε η ψυχραιμία και όχι η βιασύνη.

Επειδή πάντως οι απόψεις στο εσωτερικό του κόμματος διίστανται, έχει αξία να μάθουμε ποια τάση θα επικρατήσει στο τέλος της ημέρας. Θα θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά η γραμμή Φάμελλου, για την ψήφιση της τροπολογίας για την τέταρτη Belharra, συνάντησε σθεναρές αντιστάσεις κι επί της ουσίας δεν εγκρίθηκε από την πλειοψηφία, ασχέτως αν η ΚΟ του κόμματος τάχθηκε υπέρ. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και εύθραυστες εντός της ΠΓ, με τα δύο μέτωπα για τη στάση που θα πρέπει να τηρηθεί εφεξής απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος να μην ταυτίζονται. Άλλοι θέλουν πλήρη απαγκίστρωση με ξεκάθαρη τοποθέτηση κι άλλοι να τηρηθεί στάση αναμονής κερδίζοντας χρόνο έως ότου γίνουν γνωστές οι προθέσεις Τσίπρα. Πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, σ’ αυτήν την περίπτωση να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να αποτραπεί η μετωπική σύγκρουση;

Γκρίνια για Γερουλάνο

Γκρίνια μαθαίνω ότι υπάρχει στο ΠαΣοΚ για τον Παύλο Γερουλάνο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος απουσίασε από τη Βουλή τις δύο ημέρες που συζητήθηκε η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο Γερουλάνος την Τρίτη το απόγευμα βρέθηκε σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ την Τετάρτη μετέβη στην Καλαμάτα. «Όχι μόνο έλειπε αλλά δεν έχει τοποθετηθεί και δημόσια για αυτό το θέμα», έμαθα ότι σχολίασαν σύντροφοί του.

Οι προκλήσεις Γεραπετρίτη

Έπειτα από το θόρυβο που έχει ξεσπάσει αφενός για την… έξωθεν αμερικανική παρέμβαση δια της οποίας θα λυθούν (μάλλον δια μαγείας) όλες οι διαφορές που εδώ και δεκαετίες λιμνάζουν στην Ανατολική Μεσόγειο, αφετέρου για το σχήμα 5Χ5 που προανήγγειλε ο ίδιος κάπως ξαφνικά από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλλον αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει δημοσίως για τις προϋποθέσεις συμμετοχής των… απανταχού ενδιαφερόμενων. Πρώτον είπε, εμμέσως πλην σαφώς, θα πρέπει η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερον, ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Τώρα θα μου πείτε τι ακριβώς θα αλλάξει ώστε να μεταβάλλει η Τουρκία τις πάγιες θέσεις της; Ρητορικό το ερώτημα. Αυτή που δεν είναι ρητορική, είναι η ευθύνη που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης να διαπιστώσει τις προθέσεις των τεσσάρων ομολόγων του. Κάτι που έπραξε ήδη με τον Χακάν Φιντάν, αλλά και με τον Κύπριο Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος και παρέστη στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Αυτό που δεν γνωρίζω είναι αν στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν «αγκαλιάσει» την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Διότι αυτό που μαθαίνω είναι ότι σε όλα τα κλιμάκια, φυσικά και στην πολιτική ηγεσία, εκφράζονται προβληματισμοί για το πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι το εν λόγω σχέδιο, με δεδομένο κυρίως τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο υπουργός πάντως είναι υποχρεωμένος να «τρέξει» την πρωτοβουλία- ο ίδιος άλλωστε επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι η εξωτερική πολιτική χαράσσεται από τον πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ και πως ο ίδιος απλώς… εκτελεί. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν ο Γεραπετρίτης θα αναφερθεί στο σχήμα 5Χ5 σήμερα στην ομιλία που απευθύνει στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Φοιτητικός Επιστημονικός Όμιλος Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Αθηνών, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Η Ελλάδα απέναντι στις Σύγχρονες Διεθνείς Προκλήσεις». Αν έπρεπε να στοιχηματίσω θα έλεγα όχι, μιας και το ακροατήριο και πιο ελεύθερο αλλά και πιο εξειδικευμένο είναι…

Ο αυτοσαρκασμός Σπανάκη

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού ο Βασίλης Σπανάκης απάντησε στα σχόλια της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι δεν βρέθηκε κανένας από την κυβέρνηση στην εκδήλωση της επετείου για την Απελευθέρωση της Αθήνας. Ο υφυπουργός Εσωτερικών, εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις 12 Οκτωβρίου κάτι που απέδειξε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας με χιούμορ: «Σας ευχαριστώ κυρία Κωνσταντοπούλου που με θεωρείτε αόρατο παρά τα κιλά μου!».

Πατούλης κατά Χαρδαλιά

Δεν λέει να κοπάσει η σύγκρουση του πρώην περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον διάδοχό του και νυν περιφεριάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Τι κι αν προέρχονται από την ίδια κομματική μήτρα και ανήκουν στη ΝΔ, ο Γ. Πατούλης όπου σταθεί και όπου βρεθεί δεν χαρίζεται στον διάδοχό του. Το έκανε και προχθές όπως έμαθα, καθώς επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Περιφερειάρχη Αττικής, διατυπώνοντας μάλιστα υπονοούμενα ότι δεν είναι κεντροδεξιός καθώς ήταν υποψήφιος με τον Γιάννη Σγουρό παλαιότερα και «τώρα είναι και τακίμια» και πρόσθεσε ότι ξεχνάει εύκολα επειδή «έχει Αλτσχάιμερ». Τα συντροφικά μαχαιρώματα είναι πάντα πιο βαθιά.