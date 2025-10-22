«Ο υπουργός Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία με το περιεχόμενο της διάταξης τη συνυπέγραψε και θα ψηφίσει. Και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν δεν ήταν μόνο ο κ. Δένδιας απών», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην απουσία του υπουργού Αμυνας από τη συζήτηση για την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

«Κάνεις στο μέλλον δεν θα μπορεί να πάει να γράψει ονόματα στο μνημείο. Τραβάμε μια γραμμή με το τι έγινε στο παρελθόν. Την πρόταση για το τι θέλουμε να γίνει στο μέλλον με το μνημείο το περιμένω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου»

«Το αυτονόητο της διάταξης είναι η προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης. Αυτή η συζήτηση δεν θα συνέβαινε σε καμία άλλη χώρα του κόσμου θα ήταν αυτονόητη» πρόσθεσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

«Η ρύθμιση εμπεδώνει την κανονικότητα. Η διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός ιερού χώρου» σημείωσε.

«Κάνεις δεν περιστέλλει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Ψάχνουμε να βρούμε λύση που ενώνει και δεν διχάζει«» συμπλήρωσε.

«Πολιτικοί χώροι εργαλειοποίησαν την τραγωδία»

«Συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς θυμάτων για να πετύχουν αναταραχή» σημείωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε πως «δεν στρεφόμαστε κατά οποιουδήποτε γονιού. Η δικαιοσύνη έδωσε λύση για το θέμα του κ. Ρούτσι».

«Κατέρρευσε η θεωρία της συγκάλυψης»

«Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε όταν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο στο τρένο» είπε.

Για ΠαΣοΚ: «Παρακολούθημα της Κωνσταντοπούλου»

Ο κ. Μητσοτάκης εκτόξευσε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ: «Ενώ ήταν μαζί μας στην προσπάθεια να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρώπη, σήμερα γίνεται παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

Η αναφορά σε Βελόπουλο

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο:«απουσίαζε χθες γιατί δεν μπορούσε να υποστηρίξει από τη μια τις θεωρίες του ξυλολίου και από την άλλη την ανάγκη προστασίας του μνημείου».