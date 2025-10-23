Σε εξέλιξη βρίσκεται πορεία και συγκέντρωση που πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες στο κέντρο της Αθήνας.

Εκατοντάδες νεαρά άτομα, κρατώντας σημαίες και πανό, φωνάζοντας συνθήματα, κατευθύνονται προς το Σύνταγμα.

Περικυκλωμένο από άνδρες των ΜΑΤ είναι από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης το πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, προς το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή, η πρώτη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας έχει προκαλέσει αναστάτωση.

