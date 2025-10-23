Αυτό το Κυριακάτικο BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί στις 26 Οκτωβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ, ανοίγει ένα παράθυρο στο αύριο της τέχνης, του design και της αρχιτεκτονικής. Ένα τεύχος αφιερωμένο στη φαντασία, την καινοτομία και την αισθητική, που μας ταξιδεύει εκεί όπου η δημιουργικότητα συναντά την τεχνολογία και η παράδοση συνομιλεί με το μέλλον.

Ο Althan Mytilinaios, ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης και creative consultant, μιλάει αποκλειστικά στο BHMAGAZINO για τη συνεργασία του με τον γαλλικό κολοσσό LVMH, αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική του οράματος συναντά τη στρατηγική του πολυτελούς brand. Μια συνέντευξη που φωτίζει το αύριο του design και της δημιουργικότητας.

Από την Ιαπωνία της Osaka World Expo 2025, που μόλις έκλεισε αυλαία, έρχεται ένα μάθημα βιώσιμης καινοτομίας και αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας – μια ματιά στη ζωή του μέλλοντος, όπου η τεχνολογία και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά.

Ο Τζόναθαν Άντερσον, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior, αποδεικνύει πως η τόλμη και η φρεσκάδα μπορούν να συνυπάρξουν με τη βαριά κληρονομιά της υψηλής ραπτικής. Ο βορειοϊρλανδός σχεδιαστής επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα του εμβληματικού οίκου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις παγκοσμίως.

Από τα εντυπωσιακότερα μουσεία design του πλανήτη μέχρι το Μουσείο Barberini στο Πότσνταμ, όπου 150 έργα αναζητούν τέσσερις χιλιετίες καλλιτεχνικής έμπνευσης με πρωταγωνιστή τον μυθικό μονόκερο, το BHMAGAZINO κάνει στάση σε σταθμούς όπου η αισθητική και η φαντασία γράφουν ιστορία.

Στο επίκεντρο και ο Πιερ Ζανρέ, ο αφανής εξάδελφος και στενός συνεργάτης του Le Corbusier. Από τη Γενεύη ως την πόλη Τσαντιγκαρ της Ινδίας, ο Ζανρέ υπηρέτησε με συνέπεια το Μοντέρνο Κίνημα, σχεδιάζοντας κτίρια και έπιπλα που φέρουν τη σφραγίδα ενός ανθρώπου που έζησε για την καθαρότητα της γραμμής και τη λειτουργικότητα της μορφής.

Μια ανάσα μακριά από την έρημο, το Shebare Resort στην καρδιά του Red Sea Project της Σαουδικής Αραβίας αναδύεται ως φουτουριστική όαση στην Ερυθρά Θάλασσα — ένα υπόδειγμα πολυτελούς οικολογικής φιλοξενίας που επαναπροσδιορίζει τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο.

Η ελληνική δημιουργικότητα ταξιδεύει στα κύματα του κόσμου: ο βραβευμένος yacht designer Αριστοτέλης Μπέτσης, με έδρα το Λονδίνο, κατακτά τον χώρο των superyachts χάρη στο ταλέντο, την επιμονή και την πίστη του στο παιδικό του όνειρο.

Και τέλος, ένα αφιέρωμα στην ιαπωνική κατοικία του μέλλοντος: οικίες υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής και οικολογικής φιλοσοφίας, χτισμένες σε ιδιαίτερα τοπία, όπου η κατοίκηση γίνεται εμπειρία σε απόλυτη σύνδεση με τη φύση.

Το νέο BHMAGAZINO είναι μια ωδή στη φαντασία, στη δημιουργικότητα και στην τόλμη να σχεδιάζεις τον κόσμο που έρχεται.

Αυτή την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, με ΤΟ ΒΗΜΑ.