Το νέο VITA μας θυμίζει ότι η χαλάρωση δεν είναι πολυτέλεια — είναι στάση ζωής.

Το άγχος είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη έννοια της εποχής μας. Το κουβαλάμε καθημερινά, το πολεμάμε, προσπαθούμε να το αγνοήσουμε. Όμως δεν χρειάζεται να το εξαλείψουμε — αρκεί να το κατανοήσουμε. Στο νέο τεύχος του VITA, που κυκλοφορεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ, ανακαλύπτουμε το concept του Safe Stress: γιατί το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός και πώς μπορούμε να βρούμε τη δική μας ισορροπία ανάμεσα στην πρόκληση και στην ηρεμία.

Με επιστημονικές έρευνες, πρακτικές συμβουλές και αποτελεσματικές anti-stress τεχνικές, το VITA μάς προσφέρει έναν ολοκληρωμένο οδηγό ευεξίας για το φθινόπωρο που ξεκινά.

Στις σελίδες του νέου τεύχους:

· Αυτοάνοσα: Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αντιμετώπισή τους

· Ιώσεις: Πώς να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας για να μην αρρωστήσουμε φέτος τον χειμώνα

· Διαβήτης: Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στην πρόληψη

Και φυσικά, όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο της σύγχρονης ευεξίας:

· Barre pilates: Γυμναζόμαστε σαν μπαλαρίνες

· Φέρνουμε το έξω μέσα: Το προβιοτικό σπίτι του μέλλοντος

· Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του Remix;

· Mukbang: Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο που όλοι βλέπουμε

Στο εξώφυλλο, η Ράνια Τζίμα, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, μιλά για τη δική της σχέση με την ηρεμία, τις στιγμές αποφόρτισης και τη σημασία της εσωτερικής σύνδεσης σε έναν κόσμο που τρέχει με ταχύτητα.