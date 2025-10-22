Το πρώτο εμφανές ρήγμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον, σηματοδοτεί η ανοιχτή διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στους χειρισμούς του πρωθυπουργού για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από τα συνολικά επτά κυβερνητικά στελέχη που -εκόντες άκοντες- συνυπέγραφαν την επίμαχη τροπολογία, η οποία κατατέθηκε με κατεπείγουσα διαδικασία τη Δευτέρα και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, μόνον ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εμφανίστηκε «πρόθυμος» να υπερασπιστεί το περιεχόμενο της ρύθμισης που ποινικοποιεί τις συναθροίσεις μπροστά από το Μνημείο όπου δεκαετίες τώρα υπήρξε πεδίο για την έκφραση κάθε είδους λαϊκών διαμαρτυριών.

Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί απείχαν από την υψηλών τόνων πολύωρη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, στην οποία πρωταγωνίστησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος «πήρε πάνω του» την υπόθεση της τροπολογίας. Την ίδια στιγμή, λύνοντας τη δεκαήμερη σιωπή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επέλεξε, χωρίς να πάει στη Βουλή, να εκφράσει δημοσίως τη διαφωνία του με την τροπολογία για την οποία τόσο επέμενε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νίκος Δένδιας, όπως… Κωνσταντίνος Τασούλας

Την ώρα που ο πρωθυπουργός κατέβαινε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί κατά της αντιπολίτευσης, στην αίθουσα έπεφτε σαν «κεραυνός» η γραπτή δήλωση με την οποία ο κ. Δένδιας έπαιρνε αποστάσεις από την τροπολογία.

Επισημαίνοντας κατ΄ αρχήν ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη συμφωνία του με την πρόσφατη τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος είχε επιχειρήσει να φρενάρει την σπουδή του πρωθυπουργού για άμεση νομοθέτηση των απαγορεύσεων.

«Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πρόσθεσε ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης», θυμίζοντας ότι «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

Και κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Αμηχανία από τις αποστάσεις

Η κυκλοφορία της δήλωσης Δένδια προκάλεσε έκδηλη αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιχείρησε να βρει έρεισμα στις υπογραφές των επτά υπουργών (Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) που έφερε η τροπολογία.

Αποφεύγοντας να σχολιάσουν τις επισημάνσεις του υπουργείου Άμυνας, κυβερνητικοί ιθύνοντες υποστήριζαν ότι η ουσία βρίσκεται στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού και στις απαντήσεις που έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Και κατέληγαν, προειδοποιώντας τον κ. Δένδια με τον ισχυρισμό ότι «από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους».

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν πολιτικοί παρατηρητές, η «ψυχρολουσία» την οποία επεφύλαξε στην ηγεσία της κυβέρνησης η δημόσια διαφωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας συνιστά ένα νέο πολιτικό δεδομένο που στην παρούσα φάση ουδείς μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια που θα έχει. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρουν, «ξέραμε μέχρι τώρα ότι ο Δένδιας αναζητούσε την αφορμή για να κάνει εμφανή την αρχηγική περπατησιά που είχε κατά νου, αλλά ο τρόπος που προσπάθησε να τον εγκλωβίσει ο Μητσοτάκης προκάλεσε τελικά το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα».