Εντός της ημέρας αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων. Μετά από αίτημα του ΚΚΕ η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Χθες, πάντως, η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως έντονη με την κυβέρνηση να συγκρούεται μετωπικά με σύσσωμη την αντιπολίτευση.

Από τις ομιλίες των αρχηγών δεν έλειψαν και οι προσωπικές αιχμές. Ηχηρή ήταν και η παρέμβαση του Νίκου Δένδια, ο οποίος με ανάρτησή του κράτησε αποστάσεις από το Μεγάρου Μαξίμου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε στη δήλωση του την ώρα που βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεχόταν αντιπολιτευτικά «πυρά» για το πού είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας, στη δήλωση του τονίζει πως «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

Τα Υπουργεία δείχνουν εμπράκτως την στάση τους

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, πάντως, τόνισαν ότι «σχετικά τώρα με τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που βλέπουν αποστάσεις και κόντρες εντός της κυβέρνησης, έχουμε από τη μια τη ΝΔ που κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία (Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, όταν ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ενωτικά και επανέφερε την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο». Και με νόημα καταλήγουν πως «από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους».

Στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πως «ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις οικογένειες των θυμάτων λέγοντας πως κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη, ούτε την οργή τους. Όμως όπως είπε, «ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Μέσα από τη δίκη, η οποία ξεκινά τον Μάρτιο. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στο ζήτημα της εκταφής του παιδιού του κ. Ρούτσι. Η κυβέρνηση σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε και έδωσε μία λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Ρούτσι και σε όποιον συγγενή επιθυμεί την εκταφή του παιδιού του. Εύχομαι οι εκταφές να γίνουν για να πάρουν απαντήσεις οι γονείς».

«Εργαλειοποιούν τον πόνο τους»

Στη συνέχεια είπε πως «με σεβασμό στους γονείς, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους, να εργαλειοποιούν τον πόνο τους, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί και για τις εντάσεις και για τις διχαστικές τους ενέργειες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, σήκωσε τους τόνους απέναντι στο ΠαΣοΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας μάλιστα σε άλλο σημείο ότι τα δύο κόμματα γίνονται «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέταξε το γάντι στους δύο αρχηγούς, που αναφέρθηκαν σε εσωτερικό ρήγμα της κυβέρνησης, αναφέροντας τόσο τον Χάρη Δούκα αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως αν έπρεπε να ερμηνευτεί η νομοθεσία όπως έχει αυτός που που έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό του μνημείου είναι ο δήμαρχος Αθηναίων. «Δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Γιατί ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Τώρα, γιατί ήθελε να σας κάνει αντιπολίτευση ή επειδή βλέπει τον εαυτό του σαν νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς; Δεν το γνωρίζω».

Απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος εξέφραζε την έντονη διαφωνία του, ο πρωθυπουργός χωρίς να κατονομάζει είπε για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα, ποιος έχει αγωνία γι’ αυτούς οι οποίοι δεν είναι εδώ, κ. Φάμελλε, συγγνώμη τώρα, μην ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη. Άλλος έχει αγωνία, άλλοι, μάλλον, έχουν αγωνία για τον «δραπέτη» της Βουλής, ο οποίος έφυγε από το κοινοβούλιο και τώρα κάνει πολιτική με αναρτήσεις»

Η ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ κινήθηκε σε υψηλούς τόνους κατηγορώντας την κυβέρνηση για «φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού». Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο.

Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες». «Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια. Και αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, το μαρτύρησε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι: «Από αύριο υπεύθυνος θα είναι ο υπουργός ‘Αμυνας και αυτόν θα ρωτάτε». Έχετε κοινή γραμμή;», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

Την ώρα που ανέβαινε στο βήμα της Ολομέλειας ο Σωκράτης Φάμελλος, ο πρωθυπουργός αποχώρησε από την αίθουσα προκαλώντας την οργή του. «Το έβαλε στα πόδια γιατί είδε τη σαφή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φοβάται τις λαϊκές διαμαρτυρίες και προσέθεσε: «Το timing της τροπολογίας μιλάει από μόνο του. Λίγες ώρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ενός πατέρα που έθεσε σε κίνδυνο την ζωή του ζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού του, ο πρωθυπουργός επέλεξε να ανοίξει θέμα για τη χρήση του μνημείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Και για να το κάνει προχωράει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό και στην παραβίαση του Συντάγματος».

Ακολούθως ρώτησε: «Αλήθεια γιατί δεν ήρθε να υποστηρίξει την τροπολογία ο κύριος Δένδιας; Μήπως γιατί διαφωνεί; Ζητούμε λοιπόν να έρθει ο κύριος Δένδιας και παρακαλώ να τον ενημερώσετε και να έρθει. Η απουσία του θα αποδεικνύει ένα κορυφαίο κυβερνητικό ρήγμα και την ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη. Είναι τουλάχιστον αποτυχημένο να υποστηρίξει την τροπολογία για την ανάληψη ευθύνης του Υπουργείου Άμυνας ο υπουργός Υποδομών κύριος Δήμας».