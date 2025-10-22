Με 159 ψήφους υπέρ και 134 κατά από τους συνολικά 293 βουλευτές ψηφίστηκε η τροπολογία της κυβέρνησης για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έφερε αναστάτωση στην πολιτική σκηνή, βάζοντας για άλλη μια φορά την αντιπολίτευση απέναντι από την κυβέρνηση. Για δύο μέρες οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν άγρια με εκατέρωθεν κατηγορίες ενώ δεν έλειψαν και οι προσωπικές αιχμές ανάμεσα στους αρχηγούς.

Η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνα από τη συζήτηση σχολιάστηκε εντόνως. Ο Νίκος Δένδιας, παρά τις αποστάσεις που κράτησε σε δήλωση του, ψήφισε τη ρύθμιση. Το απόγευμα της Τετάρτης πέρασε την πόρτα της Ολομέλειας αποφεύγοντας κάθε δήλωση. Είχε ελάχιστες συζητήσεις με τους «γαλάζιους» συναδέλφους του και έναν σύντομο διάλογο στην πόρτα της Ολομέλειας με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Πάντως, η δημόσια τοποθέτηση του υπουργού θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ως μια επιβεβαίωση του ρήγματος μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων επανήλθαν και σήμερα, μια μέρα μετά τη σφοδρή σύγκρουση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη και Φάμελλου, για την απουσία του Νίκου Δένδια.

Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος, είπε «μιλάμε μέρες για τον Άγνωστο Στρατιώτη χωρίς τον άγνωστο υπουργό», για να συνεχίσει «χθες πληροφορηθήκαμε ότι λίγη ώρα μετά την ομιλία του πρωθυπουργού ο υπουργός Δένδιας, παραβρέθηκε σε εκδήλωση δίπλα στο κοινοβούλιο. Τι τον εμπόδισε να περάσει μπροστά να έρθει στην αίθουσα Ολομέλειας και να εισηγηθεί τροπολογία. Επιβεβαιώνεται αυτό που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης ως βασική πτυχή. Γίνεται εργαλείο για ξεκαθάρισμα εσωτερικών λογαριασμών της ΝΔ».

Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού κατήγγειλε τη στάση του πρωθυπουργού είπε σε λίγο η τροπολογία θα είναι νόμος του κράτους, «υπουργό να την εφαρμοσεί θα έχετε;» διερωτήθηκε. «Πρέπει να μας εξηγήσετε αν υπάρχει στο κυβερνητικό σχήμα υπουργός που θα εφαρμόσει τη διάταξη για την οποία έχετε αναστατώσει κοινωνία».

Η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά, σημείωσε πως «είθιστε πάντα η τροπολογία που εισάγεται να έρχεται ο αρμόδιος υπουργός. Δεν προσποιούμαι ότι είναι απλή τροπολογία αλλά ίσα ίσα επειδή δεν είναι απλή είναι απαραίτητο να εμφανιστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας»

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, απάντησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός ήταν εδώ και υποστήριξε τη τροπολογία». Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που αφορούσε το υπουργείο στο οποίο προΐσταται ο Χρήστος Δήμας.