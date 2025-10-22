Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπως εξελίχθηκε, ήταν μια πανωλεθρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, όπως λέει η λαϊκή ρήση, πήγε στη Βουλή για μαλλί και έφυγε κουρεμένος.

Πήγε με σκοπό να στριμώξει την αντιπολίτευση και βρέθηκε στο καναβάτσο.

Αλήθεια τι απέμεινε από τη χθεσινή συζήτηση; Η διαφοροποίηση Δένδια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απουσίαζε από τη Βουλή, έκανε όμως αισθητή την παρουσία του.

Επέλεξε μια γραπτή δήλωση που έπαιρνε αποστάσεις από την κυβερνητική πρωτοβουλία και μάλιστα λίγη ώρα αφότου ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε κατά της αντιπολίτευσης, αναγκάζοντας τον να φύγει άρον – άρον από την αίθουσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, δηλώνοντας (ΣΚΑΪ) ότι «ο υπουργός Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία με το περιεχόμενο της διάταξης τη συνυπέγραψε και θα ψηφίσει».

Και μόνο το ότι ο Πρωθυπουργός φτάνει στο σημείο να δίνει διευκρινίσεις για τη στάση του υπουργού του, τα λέει όλα.

Ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσει κατά την ψηφοφορία ο κ. Δένδιας, (οι πληροφορίες τον θέλουν να μην πηγαίνει ούτε σήμερα στη Βουλή, προτιμώντας την επιστολική ψήφο) οι επισημάνσεις του ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων», και ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας», ποιόν αφορούν;

Την αντιπολίτευση; Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ότι αφορούν την κυβέρνηση. Με λίγα λόγια η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε το εσωκομματικό πρόβλημα της ΝΔ. Ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά, αντιμετώπισε αμφισβήτηση από ένα κορυφαίο υπουργό του, που πλασάρεται και ως δελφίνος. Το πώς θα το λύσει, το θέμα αυτό, αν το λύσει, είναι μια άλλη ιστορία.

Αυτό που όμως έκανε εντύπωση είναι η αναφορά του Πρωθυπουργού στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αν κατάλαβα καλά η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης έγινε επειδή ο δήμος δεν καθάριζε το μνημείο. Δεν έσβηνε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών «για να κάνει πολιτικό παιχνίδι». Και για να εμφανιστεί, αύριο, ως ο νέος ηγέτης της Κεντροαριστεράς.

Με λίγα λόγια ο Πρωθυπουργός ήθελε τον κ. Δούκα να κάνει «τη βρώμικη δουλειά». Το λες, ότι ψάχνει για κορόιδα. Πως ακριβώς ο κ. Δούκας θα έσβηνε τα ονόματα των θυμάτων από την Πλατεία;

Και γιατί να αναλάβει το κόστος μιας τέτοιας κίνησης με την οποία δεν συμφωνεί; Για να κάνει τη χάρη στην κυβέρνηση;

Είναι σαφές ότι η πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης απέτυχε στην επικοινωνιακή της στόχευση. Δεν της βγήκε. Και έδειξε ότι ο κ. Μητσοτάκης διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος. Κάτι σαν τον Τζολάκη.