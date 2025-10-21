Το ΚΚΕ κατέθεσε αίτηση για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή.

Η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφoρών, το οποίο περιλαμβάνει και την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, θα διεξαχθεί τελικά αύριο Τετάρτη 22/10.

Η αντιπολίτευση κατέθεσε τουλάχιστον τέσσερις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες καταψηφίστηκαν. Την αίτηση είχαν καταθέσει νωρίτερα το ΠαΣοΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά, ενώ ΚΚΕ και Νίκη είχαν ζητήσει την απόσυρση της τροπολογίας.