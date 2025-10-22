Η νομική ρύθμιση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι πολλαπλώς προβληματική και θα εκθέσω σύντομα τους λόγους εκείνους οι οποίοι στηρίζουν αυτή την άποψη.

1. Εσφαλμένος ο χρόνος της νομοθέτησης. Με άλλα λόγια:

Είναι δικαιοπολιτικά προβληματικό η οποιαδήποτε κυβέρνηση να νομοθετεί « εν θερμώ»! Τι εννοώ;

Όλοι σκέπτονται , ότι είναι δυνατό ενδεχομένως να υποκρύπτεται μια μορφή «υστεροβουλίας» πίσω από την ανωτέρω κυβερνητική πρωτοβουλία, αφού ενεργοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας την οποία είχε κάνει στο χώρο του μνημείου ένας απελπισμένος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του κατά την εγκληματική σύγκρουση των δύο τραίνων στα Τέμπη .

Πολλοί πιθανολογούν ότι η επίμαχη τροπολογία συνδέεται με αυτό το γεγονός .

Ωστόσο, οι νόμοι ψηφίζονται – όπως πίστευε και ο Αριστοτέλης- για να διαπαιδαγωγούν τους πολίτες θετικά (για το κοινό καλό) και όχι για να εξυπηρετούν το οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον .

2. Νομοθετική προχειρότητα. Οι δικαστές δεν θα μπορούν να εφαρμόζουν την παραπάνω ρύθμιση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Για ποιο λόγο;

Γιατί έχει ρήτρα «επικουρικότητας». Και θα εξηγήσω σύντομα τι σημαίνει ένα τέτοιο νομικό μέγεθος. Με άλλα λόγια:

Η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε προβλέπει το εξής:

Δηλαδή, ότι θα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος όποιος προκαλεί αλλοίωση του χώρου γύρω από το επίμαχο μνημείο ή όποιος χρησιμοποιεί ή κάνει κατάληψη του προκείμενου χώρου…, εφόσον η συμπεριφορά τούτη δεν τιμωρείται «βαρύτερα από άλλη διάταξη».

Και το κρίσιμο ερώτημα είναι το ακόλουθο:

Υπάρχει άλλος νόμος ο οποίος να τιμωρεί με βαρύτερη ποινή την κατάληψη των χώρων των εθνικών μνημείων ( ή την οποιαδήποτε αλλοίωση τους);

Η απάντηση είναι ναι!

Ειδικότερα ο νόμος 4858/2021 (άρθρο 56) «για την προστασία των αρχαιοτήτων» απειλεί με μεγαλύτερη ποινή (τουλάχιστον 2 ετών) όλους εκείνους οι οποίοι καταστρέφουν, βλάπτουν , ρυπαίνουν ή καθιστούν ανέφικτη τη χρήση των μνημείων (λόγω καταλήψεων κλπ.)!

Κατά συνέπεια: Λόγω της ρήτρας επικουρικότητας, η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η οποία ψηφίστηκε μετά από τόση ένταση, θα υποχωρεί , αφήνοντας να εφαρμοστεί υποχρεωτικά μόνο η σχετική πρόβλεψη του νόμου 4858/2021 για «την προστασία των αρχαιοτήτων», γιατί ακριβώς προβλέπει βαρύτερη ποινή για το ίδιο φαινόμενο (Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2020)!

Αν δε ένας δικαστής , παρόλα αυτά, εφάρμοζε την τροπολογία η οποία ψηφίστηκε, τότε θα παραγόταν και λόγος αναίρεσης της σχετικής απόφασης.

Και το περαιτέρω ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι το ακόλουθο:

Είναι δυνατό να υφίσταται μια τέτοια αδικαιολόγητη προχειρότητα στον τρόπο νομοθέτησης ; Και επιπλέον :

Προκλήθηκε μια τέτοια πόλωση μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων -και σε ένα μέρος της κοινωνίας- για ένα νόμο ο οποίος δεν θα μπορεί να εφαρμόζεται;

Το συμπέρασμα;

Οι νόμοι μιας καλής πολιτείας ενσταλάζουν καλές συνήθειες στους πολίτες, διαπλάθουν χαρακτήρες και μας βάζουν στο δρόμο της πολιτικής αρετής (για να θυμηθώ και πάλι τον Αριστοτέλη).

Η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά ( πέραν του ότι δεν θα είναι δυνατό να εφαρμόζεται, όπως εξήγησα και παραπάνω).

Υ.Γ Το πρόβλημα το οποίο εξέθεσα στις ανωτέρω γραμμές γίνεται ακόμη πιο έντονο, γιατί υπάρχει και η ρύθμιση του άρθρου 378παρ.2 του Ποινικού Κώδικα, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω άλλες αναφορές για το ζήτημα τούτο.

Ο Γρηγόρης Καλφέλης είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο ΑΠΘ