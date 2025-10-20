Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν καταστράφηκαν τον Ιούνιο από τις αμερικανικές επιδρομές, διαβεβαιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ, στην ουσία διαψεύδοντάς τον, ο ανώτατος ηγέτης της θεοκρατικής χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του αμερικανού προέδρου για ανανέωση των μεταξύ τους συνομιλιών.

«Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;», αναρωτήθηκε ο Αγιατολάχ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα, απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

Προς επίρρωσιν των ισχυρισμών του αμερικανού προέδρου μάλιστα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ντέιβιντ Όλβιν είχε δώσει στη δημοσιότητα, πριν από περίπου ένα μήνα, βίντεο με τον φερόμενο βομβαρδισμό. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον είχαν πραγματοποιήσει πέντε γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, πριν καταλήξουν στο 12ήμερο αεροπόλεμο του Ιουνίου, όταν Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε απορρίψει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «νέα προβλήματα», μετά την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εξάλλου, η Τεχεράνη ανακοίνωσε στις 18 Οκτωβρίου, την ημέρα που έληξε η διεθνής συμφωνία την οποία σύναψε πριν από 10 χρόνια, ότι δε δεσμεύεται πλέον από «περιορισμούς» στο πυρηνικό της πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο «τη δέσμευσή της» υπέρ της διπλωματίας.

«Συμφωνία με απειλές κι εκβιασμούς, είναι υπαγορευμένη από τη βία»

«Ο Τραμπ λέει ότι είναι διαπραγματευτής συμφωνιών, αλλά αν μια συμφωνία συνοδεύεται από εξαναγκασμό και το αποτέλεσμά της είναι προκαθορισμένο, τότε δεν είναι συμφωνία, αλλά επιβολή και εκφοβισμός», δήλωσε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στο ισραηλινό κοινοβούλιο ότι θα ήταν εξαιρετικό αν η Ουάσιγκτον μπορούσε να διαπραγματευτεί μια «ειρηνευτική συμφωνία» με την Τεχεράνη, μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν τη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Πολύ καλά, συνέχισε να ονειρεύεσαι!» πρόσθεσε ο Χαμενεΐ. «Τι σχέση έχει η Αμερική με το αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικές εγκαταστάσεις ή όχι; Αυτές οι παρεμβάσεις είναι ακατάλληλες, λανθασμένες και εξαναγκαστικές».

Οι δυτικές δυνάμεις κατηγορούν το Ιράν ότι προσπαθεί μυστικά να αναπτύξει πυρηνική βόμβα, μέσω του εμπλουτισμού ουρανίου και ζητούν να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή όπλων, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς, ενεργειακούς σκοπούς.