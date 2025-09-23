Το χτύπημα των ΗΠΑ πριν τρεις μήνες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ήταν σε εξέλιξη.

Τώρα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ντέιβιντ Όλβιν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον βομβαρδισμό.

Στο βίντεο φαίνονται τα βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής αεροπορίας να απογειώνονται από τη βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Μετά από ώρες φτάνουν στο Ιράν όπου χτυπούν με τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, κάτω από το βουνό Φόρντο.