Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Επιδείνωση στα δυτικά – Τοπικές βροχές στα βόρεια

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι.

Ενταση των βροχών από το απόγευμα

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Για ποτιστικές βροχές και ευλογία Θεού αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του ενώ στο βάθος βλέπει «το μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου. Οπως συγκεκριμένα αναφέρει θα έχουμε βελτίωση καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου) ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής.

🎯ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ- “Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”

✅ Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια . Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο . Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη – από… pic.twitter.com/N2Y0TyNboK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 19, 2025

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως 21 βαθμούς στα βόρεια και 25 στα νότια.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στις Κυκλάδες και ενίσχυση των φαινομένων στην Κρήτη από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τοπικά βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στις Κυκλάδες και ενίσχυση των φαινομένων στην Κρήτη από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες. Πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου: Τοπικές βροχές στα νότια και σταδιακή βελτίωση. Αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά και μεταφορά σκόνης στα νότια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Σταδιακή αύξηση των νεφώσεων στην υπόλοιπη χώρα. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.