Το Σάββατο προβλέπεται κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά σε όλη τη χώρα.

Βροχές μέτριας έντασης θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο.

Το βράδυ ωστόσο, θα σταματήσουν στις περισσότερες από τις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Θράκη και βόρειο Αιγαίο, θα βρέχει κατά τόπους και τη νύχτα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διάσπαρτες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες, αλλά και αρκετά διαστήματα με ήλιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 21 στα βόρεια, 23-24 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι 26 στα ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο οι πρωινοί νοτιάδες θα στραφούν σε δυτικούς 3-5 μποφόρ, και στο βόρειο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά κυρίως του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι μεταβλητοί, και πρόσκαιρα βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις θα έχουμε μέχρι το απόγευμα και ασθενής βροχή το πρωί στα νότια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία από 14-21 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι ασθενείς.

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Ξανά κοντά μας η αφρικανική σκόνη σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, ο οποίος αναφέρει ότι το πρώτο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 18/10 και το δεύτερο (και πιθανόν πιο ισχυρό) κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 20/10.

Δείτε live την εξέλιξη του φαινόμενου:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά

Ο καιρός το Σάββατο 18/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 19/10

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.