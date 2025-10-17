Με διάθεση να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες πως διαχειρίστηκε με παράνομο τρόπο διαβαθμισμένα έγγραφα παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Μέριλαντ των ΗΠΑ για να παραδοθεί ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ και πλέον ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του, Τζον Μπόλτον.

Ανησυχία για το κράτος δικαίου στις ΗΠΑ

Ο Μπόλτον, είναι ο τελευταίος από μια σειρά επικριτών και αντιπάλων του Τραμπ που τους ασκούνται διώξεις κατ’ απαίτηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον φόβο κατάρρευσης του κράτους δικαίου στις ΗΠΑ να είναι πλέον διάχυτος στην χώρα, τουλάχιστον στους Δημοκρατικούς και σε όσους δεν υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με το Νόμο περί Κατασκοπείας διώκεται ο Μπόλτον

Το κατηγορητήριο κατά του Μπόλτον, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μέριλαντ, περιλαμβάνει οκτώ κατηγορίες μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική άμυνα και 10 κατηγορίες για παράνομη κατοχή πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, όλες κατά παράβαση του Νόμου περί Κατασκοπείας. Κάθε κατηγορία τιμωρείται με έως και 10 χρόνια φυλάκισης, αλλά η ποινή σε περίπτωση καταδίκης θα καθοριστεί από το δικαστήριο που θα λάβει υπόψιν και μια σειρά από άλλους παράγοντες.

Η έρευνα για τον Μπόλτον ξεκίνησε το 2022, πριν από την κυβέρνηση Τραμπ. Στο εσωτερικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η υπόθεση θεωρείται ισχυρότερη από τις διώξεις κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Κατηγορείται ότι μοιράστηκε τις πληροφορίες με συγγενείς του

Σύμφωνα με το σχετικό κατηγορητήριο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, ο Μπόλτον διώκεται γιατί μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του, πιθανότατα για να χρησιμοποιηθούν αυτές σε βιβλίο που έγραφε (πιθανότατα η αναφορά είναι στα απομνημονεύματα του από την περίοδο που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά τη πρώτη του θητεία) και στις οποίες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις για ενημερώσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και από συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες. Όπως ανέφερε σε σχετική του ανακοίνωση ο Μπόλτον πριν παραδοθεί (κατά την παράδοση του δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους): «Ανυπομονώ για τον αγώνα να υπερασπιστώ το νόμιμο της συμπεριφοράς μου και για να αποκαλύψω την κατάχρηση εξουσίας του Τραμπ».