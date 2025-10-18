Ο Μπάρον Τραμπ δεν ήταν ενός έτους όταν έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Ήταν το 2007 όταν ο ξανθός μπόμπιρας σηκωνόταν στον αέρα σαν άλλος Σίμπα, στα χέρια του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι δυνατός, έξυπνος, είναι σκληρός, είναι κακός, είναι βίαιος. Όλα τα συστατικά για να γίνει επιχειρηματίας», θα πει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αναφερόμενος στον 9 μηνών γιο του.

Ο Μπάρον Τραμπ ήταν για χρόνια το «αουτσάιντερ», σε σχέση με τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Ντροπαλός, συνεσταλμένος, επιφυλακτικός.

Ο Μπάρον μεγάλωνε, όχι ως «μελλοντικός επιχειρηματίας» αλλά ως ένα παιδί που στερήθηκε μέρος της παιδικότητάς του, «θυσία» στα σχέδια του πατέρα του.

Μια ηγετική θέση στο TikTok για τον Μπάρον Τραμπ;

Τα χρόνια κύλησαν, ο Ντόναλντ Τραμπ διανύει τη δεύτερη θητεία του στην Προεδρία των ΗΠΑ και ο Μπάρον Τραμπ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, παρουσιάζεται από τον πατέρα του ως ο «νεανικός συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τη γενιά των social media.

Ο κάποτε αμήχανος Μπάρον εκτιμάται ότι θα μπορούσε να παίξει ρόλο-κλειδί στη νέα εποχή του TikTok, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διασφαλίζεται ότι το TikTok «θα ανήκει και θα ελέγχεται κατά πλειοψηφία από αμερικανούς πολίτες και δεν θα υπόκειται πλέον σε έλεγχο ξένης δύναμης».

Η συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας επιτεύχθηκε λίγες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της εφαρμογής στην αμερικανική αγορά.

Η πρόταση για τον Μπάρον Τραμπ έγινε από τον Τζέικ Άντβεντ, πρώην υπεύθυνο κοινωνικών δικτύων του Τραμπ, γνωστό και ως “TikTok Jack”.

Ο Άντβεντ, αρχιτέκτονας της διαδικτυακής εκστρατείας με memes που συνέβαλε στην εκλογική νίκη του Τραμπ, δήλωσε στη Daily Mail:

«Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να εξετάσει τον διορισμό του γιου του Μπάρον κι άλλων νέων Αμερικανών στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ώστε η εφαρμογή να παραμείνει ελκυστική για τη νεολαία».

Ο πρόεδρος Τραμπ μιλώντας στο Fox News αποκάλυψε ότι ο Μπάρον τον βοήθησε να κατανοήσει τις ψηφιακές τάσεις και να συνεργαστεί με διαδικτυακές προσωπικότητες όπως ο Τζο Ρόγκαν. «Ο Μπάρον ήξερε τα ονόματα, ήξερε ποιοι επηρέαζαν τον κόσμο του TikTok και αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο».

«Έχω έναν πολύ ψηλό γιο που τον λένε Μπάρον. Τον έχει ακούσει κανείς;» ρώτησε χαριτολογώντας ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια εκδήλωση για την ορκωμοσία τον Ιανουάριο.

Ο νεότερος γιος του προέδρου, που είναι περίπου 2 μέτρα ψηλός και σπάνια εμφανίζεται δημόσια, σηκώθηκε και χαιρέτησε το πλήθος. Η δημοφιλία του μικρότερου παιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, ολοένα και αυξάνεται.

« Μπάρον (Τραμπ), ένα όνομα που πάντα μου άρεσε »

Γεννημένος το 2006, ο Μπάρον ήταν μόλις εννέα ετών όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Trump Tower το 2015.

Από όλα τα παιδιά του Τραμπ, ο Μπάρον -με τις ευλογίες της Μελάνια– διατήρησε το χαμηλότερο προφίλ, μετακομίζοντας στην Ουάσινγκτον αρκετούς μήνες μετά τη μετεγκατάσταση του πατέρα του το 2017.

Ο Μπάρον μεγάλωσε στον Λευκό Οίκο, αλλά ζούσε κυρίως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τραμπ 2.0 Οικογενειακή υπόθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξεπλάγη όταν έμαθε ότι η Μελάνια ήταν έγκυος. Αναπολώντας τη στιγμή που ανακοίνωσε στον Ντόναλντ ότι ήταν έγκυος, η Μελάνια παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της έμεινε λίγο έκπληκτος από την είδηση.

«Γύρισε σπίτι και του είπα ότι θα γίνει μπαμπάς. Και η αντίδρασή του ήταν… αρχικά χρειάστηκε να το χωνέψει. Ήταν πραγματική έκπληξη. Και μετά ήταν πολύ χαρούμενος», μοιράστηκε με το PEOPLE.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «περίμενα ότι θα κάναμε παιδιά, οπότε δεν ήμουν εντελώς έκπληκτος. Αλλά με εξέπληξε η ταχύτητα με την οποία συνέβη. Έγινε πολύ γρήγορα».

Η Μελάνια γέννησε τον Μπάρον στις 20 Μαρτίου του 2006. Ο Ντόναλντ επέλεξε να μην είναι παρών στην αίθουσα τοκετού, εξηγώντας ότι πίστευε ότι θα ήταν «ευκολότερο» για τη Μελάνια αν δεν ήταν εκεί. Η Μελάνια είπε αργότερα ότι ο οκτάωρος τοκετός της ήταν, στην πραγματικότητα, «πολύ, πολύ εύκολος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός που επέλεξε το όνομα του Μπάρον, καθώς του άρεσε πάντα, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να το δώσει στους άλλους γιους του. Η Μελάνια συμφώνησε, αλλά την τελευταία στιγμή ο Ντόναλντ το ξανασκέφτηκε.

«Είναι ένα όνομα που πάντα μου άρεσε, αλλά ποτέ δεν είχα το θάρρος να το χρησιμοποιήσω. Έδωσα την ιδέα στη Μελάνια και στη συνέχεια ήμουν έτοιμος να την αποσύρω την τελευταία στιγμή, αλλά εκείνη είπε: «Δεν μπορείς να το αποσύρεις.

Τον φωνάζω Μπάρον από τότε που ήταν στην κοιλιά μου και δεν μπορείς να το αποσύρεις», είπε ο Ντόναλντ στην εκπομπή The Oprah Winfrey Show.

Ο πρώτος προεδρικός γιος που μπήκε στον Λευκό Οίκο από το 1963

Ο Μπάρον Τραμπ έχει ζήσει στη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον κι έχει φοιτήσει σε κάποια από τα πιο ακριβά σχολεία του κόσμου.

Ο εξωστρεφής τρόπος ζωής του πατέρα του δεν του ταίριαζε. Θέλοντας και μη αναγκάστηκε να προσαρμόζεται στα εκάστοτε δεδομένα.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος, μοιράστηκε ότι ο Μπάρον ήταν διστακτικός να αφήσει τη ζωή του στη Νέα Υόρκη και να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο.

Η οικογένεια Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο – Πώς θα εμπλακεί το κάθε μέλος, ο σκιώδης ρόλος του Μπάρον

Εξήγησε ότι ο τότε 9χρονος αγαπούσε τη Νέα Υόρκη και το σχολείο του, και ότι η μετακόμιση ήταν μια «πλήρης αλλαγή ζωής».

Ο Ντόναλντ είπε: «Έχει ένα πολύ καλό σχολείο στη Νέα Υόρκη, όπου έχει πολλούς φίλους. Αλλά του λέω ότι αν συμβεί αυτό, ο μπαμπάς θα βοηθήσει τους ανθρώπους και θα μπορεί να βοηθήσει παιδιά σαν κι αυτόν, και αυτό τον κάνει ευτυχισμένο. Είναι ένα μικρό αγόρι 9 ετών, είναι δυνατό και έξυπνο και το καταλαβαίνει. Το βλέπει».

Ο Μπάρον και η Μελάνια παρέμειναν στη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά. Εκείνο το καλοκαίρι του 2017, εγγράφηκε στο St. Andrew’s Episcopal School στο Μέριλαντ και μετακόμισε επίσημα στον Λευκό Οίκο μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια.

Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά του Ντόναλντ — η Ιβάνκα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Έρικ και η Τίφανι — ανέλαβαν πιο ενεργό ρόλο κατά την πρώτη θητεία του πατέρα τους, η ιδιωτική ζωή του Μπάρον είχε προτεραιότητα.

Για τη δεύτερη θητεία του πατέρα του, η Μελάνια είπε στο Fox News ότι, αν και ο Μπάρον ζούσε στον Πύργο Τραμπ και φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, θα είχε επίσης ένα δωμάτιο στον Λευκό Οίκο για όποτε ήθελε να τον επισκεφτεί.

Ο Μπάρον Τραμπ κατέχει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος προεδρικός γιος που έζησε στον Λευκό Οίκο από το 1963 και τον John F. Kennedy Jr.

«Νιώθω ότι τα παιδιά είναι δικά μας μέχρι να γίνουν 18, 19 ετών. Τα διδάσκουμε, τα καθοδηγούμε και μετά τους δίνουμε φτερά για να πετάξουν», είπε η Μελάνια. «Πάντα σέβομαι το ναι και το όχι του Μπάρον, καθώς και το τι του αρέσει να κάνει και πού θα ήθελε να είναι».

Αφήστε τον Μπάρον ήσυχο

Το 2016, η Ρόζι Ο’Ντόνελ δημοσίευσε στο X, το οποίο τότε ονομαζόταν Twitter: «Μπάρον Τραμπ Αυτιστικός; Αν ναι, τι καταπληκτική ευκαιρία να επιστήσουμε την προσοχή στην επιδημία του αυτισμού».

Το κείμενο συνοδευόταν από ένα βίντεο με στιγμιότυπα του Μπάρον Τραμπ. Το 2016 ο Μπάρον ήταν 10 ετών. Ήταν παιδί.

«Είναι καιρός τα μέσα ενημέρωσης κι όλοι να αφήσουν τον Μπάρον Τραμπ ήσυχο και να του επιτρέψουν να έχει την ιδιωτική παιδική ηλικία που του αξίζει», έγραψε η Τσέλσι Κλίντον -επίσης παθούσα- θέλοντας να υπερασπιστεί τον Μπάρον.

Η Τζένα Μπους Χέιγκερ μίλησε επίσης για το πώς οι επιθέσεις εναντίον του Μπάρον την έκαναν να θυμώσει πολύ επειδή «η αλήθεια είναι, προφανώς, ότι ο Μπάρον Τραμπ δεν ζήτησε από τον πατέρα του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Δεν ήταν δική του απόφαση».

Η Μελάνια Τραμπ στα απομνημονεύματά της μίλησε ανοιχτά για την επίθεση που δέχθηκε ο Μπάρον από τη Ρόζι Ο’Ντόνελ.

Η Μελάνια Τραμπ έγραψε ότι, παρόλο που «δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό για τον αυτισμό», ο Μπάρον Τραμπ δεν είναι αυτιστικός και η ανάρτηση οδήγησε στο να δεχτεί εκφοβισμό «τόσο διαδικτυακά όσο και στην πραγματική ζωή».

«Ήταν ξεκάθαρο για ‘μένα ότι δεν την ενδιέφερε η ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό», έγραψε. «Ένιωσα ότι επιτίθεται στον γιο μου επειδή δεν της άρεσε ο σύζυγός μου».

Και πρόσθεσε: «Το να διατυπώσει κανείς μια τέτοια “ερώτηση” σε εκατομμύρια ανθρώπους, γνωρίζοντας ακριβώς πώς θα γινόταν αντιληπτή, ήταν πέρα από απερίσκεπτο· ήταν άκαρδο».

Η Ο’Ντόνελ ζήτησε αργότερα συγγνώμη, αλλά η Μελάνια Τραμπ έγραψε ότι «καμία συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει τη ζημιά που προκλήθηκε στον γιο της».

The Barron Effect

Τόσο ο Ντόναλντ, όσο και η Μελάνια, του αποδίδουν τα εύσημα για τη συνεισφορά του στην προεκλογική καμπάνια του πατέρα του στη διεκδίκηση της δεύτερης θητείας. Ο Τραμπ τον αποκαλεί «βασιλιά του ίντερνετ» και η Μελάνια δηλώνει «περήφανη» για τον τρόπο που ο γιος της βοήθησε.

«Ήταν πολύ εκφραστικός» όταν συμβούλευε τον πατέρα του να εμφανίζεται μαζί με προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης που είναι δημοφιλείς στους νέους, δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στην πρωινή εκπομπή «Fox & Friends».

«Ήξερε ακριβώς με ποιον πρέπει να επικοινωνήσει και να μιλήσει ο πατέρας του». Ο Μπάρον Τραμπ, είπε, «έφερε τόσους πολλούς νέους ανθρώπους — γνωρίζει τη γενιά του».

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τους επιδραστικούς και δημοφιλείς podcasters Joe Rogan, Theo Von και Logan Paul κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σε μια προσπάθεια να κερδίσει τις ψήφους των λεγόμενων “bro-vote”.

Η συνέντευξη του Τραμπ με τον κωμικό Theo Von έχει προβληθεί 15 εκατομμύρια φορές, ενώ η εμφάνισή του στο podcast του Joe Rogan έχει συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια προβολές. Σύμφωνα με τον Τζέισον Μίλερ, ανώτερο σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάρον ήταν ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής του πατέρα του για τα podcast.

Barron Trump: Η κίνηση που κέρδισε τον σεβασμό στην ορκωμοσία του πατέρα του

«Ο Μπάρον έχει εμπλακεί πολύ στην επιλογή ή, θα έλεγα, στη σύσταση μιας σειράς podcast που πρέπει να κάνουμε», είπε ο Μίλερ. «Πρέπει να σας πω, βγάζω το καπέλο στον νεαρό. Κάθε πρότασή του αποδείχθηκε χρυσός για τα νούμερα τηλεθέασης και έσπασε το διαδίκτυο. Έκανε εξαιρετική δουλειά».

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης και Έρευνας για την Πολιτική Εκπαίδευση, η συμβολή του Μπάρον στη στρατηγική “bro-vote” απέδωσε καρπούς: το 56% των ανδρών ψηφοφόρων ηλικίας 18-28 ετών υποστήριξε τον Τραμπ το 2024, σε σύγκριση με το 41% το 2020.

Οι υποστηρικτές του MAGA φαίνεται να έχουν βρει στο πρόσωπο του Μπάρον το μέλλον του συντηρητικού κινήματος. Θεωρούν ήδη υποψήφιο τον Μπάρον Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ, καθώς ήδη διατίθενται στο διαδίκτυο προϊόντα με το σλόγκαν «Barron Trump President 2044».

Ένας πρωτοπόρος της crypto γενιάς

Το 2018, η Μελάνια επαναδιαπραγματεύτηκε το προγαμιαίο της συμβόλαιο για να εξασφαλίσει στον γιο της καλύτερους όρους κληρονομιάς και μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με το “The Art of Her Deal”, μια βιογραφία του 2020.

Φαίνεται ότι χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 2024, όταν ξεκίνησε το κολέγιο ενώ ο πατέρας του έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη φορά για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, για να ενταχθεί ο Μπάρον στη World Liberty Financial, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων, μαζί με τον πατέρα και τους μεγαλύτερους αδελφούς του.

Η συμμετοχή του αποδείχθηκε για όλους -και κυρίως για τον ίδιο- εξαιρετικά επικερδής.

Το Forbes εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εταιρεία πρόσθεσε πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία της οικογένειας Τραμπ, περίπου το 10% της οποίας, ή 150 εκατομμύρια δολάρια, ανήκει στον Μπάρον Τραμπ.

Με πληροφορίες από Forbes, People, Sky News, New York Times, The Palm Beach Post.