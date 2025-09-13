Λευκός Οίκος ή μήπως Χρυσός Οίκος; Ανάλογα πού θα στρέψει κανείς το βλέμμα, θα δώσει και την τελική απάντηση. Αν δηλαδή επικεντρωθούμε στο Οβάλ Γραφείο, αφού πρώτα φορέσουμε γυαλιά ηλίου για παν ενδεχόμενο, με βεβαιότητα θα καταλήξουμε στον Χρυσό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λάτρης της μαξιμαλιστικής διακόσμησης των Βερσαλλιών, παρενέβη στην αισθητική πλευρά του Οβάλ Γραφείου. Χρυσές κορνίζες, χρυσά τρόπαια, χρυσά πόμολα, χρυσό χαλί (ο τόνος μπορεί άνετα να μετακινηθεί στην παραλήγουσα).

Το αποτέλεσμα διχάζει. Άλλοι βλέπουν τον συμβολισμό μιας «νέας χρυσής εποχής» για την Αμερική, ενώ άλλοι βλέπουν το καμαρίνι επαγγελματία παλαιστή.

Ένας Λευκός – Χρυσός- Οίκος

Για τις χρυσές λεπτομέρειες (;) επιστρατεύτηκε ακόμα και ο «προσωπικός χρυσοχόος» του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Ίκαρτ, ο οποίος πέταξε με το Air Force One από τη Φλόριντα για να μετατρέψει το Οβάλ Γραφείο σε Mar-a-Lago, το οποίο κινείται στην ίδια χρωματική παλέτα.

Κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο, ο Τραμπ ρωτήθηκε από έναν παρουσιαστή του Fox News για μερικές από τις νέες χρυσές λεπτομέρειες. Περιγράφοντας το δωμάτιο ανέφερε ότι «χρειαζόταν λίγη ζωή» και συνέχισε εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να κάνεις το χρυσό χρώμα να μοιάζει με χρυσό.

Αυτό το προφανές εμπόδιο δεν σταμάτησε τον πρόεδρο από το να συνεχίσει τις ανακαινίσεις. Τους επόμενους μήνες, η «χρυσή» διακόσμηση εντάθηκε, με χρυσές λεπτομέρειες στην οροφή, στα κουφώματα των πορτών και στο τζάκι. Ακόμη και τα γλυπτά χερουβείμ στα κουφώματα των πορτών βαφτήκαν χρυσά.

Κατά τη διάρκεια των μηνών της θητείας του, ο αριθμός των χρυσών τροπαίων και αγγείων που βρίσκονται διάσπαρτα πάνω στο τζάκι έχει πολλαπλασιαστεί και τώρα υπάρχουν ακόμη και χρυσά σουβέρ με το όνομα του Τραμπ.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Fox News ότι το χρυσό – «υψηλής ποιότητας» – πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Τραμπ προσωπικά.

Ο Τραμπ έχει επίσης πολλαπλασιάσει τον αριθμό των πινάκων που εκτίθενται, με σχεδόν 20 εικόνες προκατόχων του να κοσμούν τους τοίχους. Ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, είχε μόνο έξι πίνακες στους τοίχους. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε εικόνες μόνο δύο πρώην προέδρων.

Το γραφείο συμπληρώνεται με φωτογραφίες της οικογένειας Τραμπ, ένα αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και δώρα από επισκέπτες και υποστηρικτές – συμπεριλαμβανομένου του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA, το οποίο δόθηκε στον Τραμπ από τον πρόεδρο της οργάνωσης.

Τελικά, ο κάθε πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει στο κομμάτι της διακόσμησης του Λευκού Οίκου; Η πρώτη γεύση από το Οβάλ Γραφείο δείχνει ότι οι παρεμβάσεις σε αυτό το δωμάτιο είναι το σήμα κατατεθέν του εκάστοτε προέδρου.

Τι συμβαίνει όμως με τους υπόλοιπους χώρους; Υπάρχει η ίδια ελευθερία ή παραδίπλα τα πράγματα είναι πιο αυστηρά; Αυτοί είναι οι πραγματικοί (και απαράβατοι) κανόνες διακόσμησης του Λευκού Οίκου.

Λευκός Οίκος: Ποιος πληρώνει τους διακοσμητές;

Ιστορικά, το Κογκρέσο είναι υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση της φροντίδας, της συντήρησης και της ανακαίνισης του Λευκού Οίκου.

Το βασικό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα επίδομα διακόσμησης ύψους 100.000 δολαρίων που προσφέρεται από το Κογκρέσο στις νέες Πρώτες Οικογένειες για τα ιδιωτικά τους διαμερίσματα, αν και εγκρίνει τακτικά πρόσθετα κονδύλια για δομικές βελτιώσεις, συντήρηση και αγορά νέων επίπλων, είτε μέσω δημοπρασιών, ιδιωτικών πωλήσεων ή άλλων πηγών.

Έχει επίσης την εξουσία να εγκρίνει την πώληση αντικειμένων που θεωρούνται ακατάλληλα για χρήση ή δεν μπορούν να επισκευαστούν.

Ορισμένοι σύγχρονοι πρόεδροι, όπως ο Ρόναλντ Ρίγκαν και ο Μπαράκ Ομπάμα, αρνήθηκαν εντελώς το επίδομα των 100.000 δολαρίων, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τις προσωπικές τους πινελιές στα οικογενειακά διαμερίσματα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους. Όπως όλες οι κυβερνήσεις, εξακολούθησαν να επωφελούνται από τα εγκεκριμένα από το Κογκρέσο κεφάλαια συντήρησης και την υποστήριξη διαφόρων οργανώσεων.

Η Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου, που ιδρύθηκε από την Τζάκι Κένεντι το 1961, αποτελεί μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης για σημαντικές αγορές και έργα. Αυτή η ιδιωτική, μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει χρηματοδοτήσει τα πάντα, από νέα κρατική πορσελάνη (αγορά αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της θητείας του Ομπάμα) έως σημαντικά έργα αποκατάστασης.

Οι Κλίντον, για παράδειγμα, χρησιμοποίησαν αυτόν τον πόρο για την ανακαίνιση της κρατικής τραπεζαρίας το 1998, η οποία κόστισε 396.429 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, πραγματοποιήθηκαν αρκετές ανακαινίσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της αμφιλεγόμενης ανακαίνισης του Rose Garden από τη Μελάνια Τραμπ και μιας σημαντικής ανανέωσης της αίθουσας μπόουλινγκ του Λευκού Οίκου.

Αν και τα ακριβή ποσά για αυτά τα έργα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, χρηματοδοτήθηκαν μέσω ενός συνδυασμού ιδιωτικών δωρεών και υποστήριξης από την Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το Ταμείο Διατήρησης του Λευκού Οίκου, το οποίο συνεργάζεται με την Ιστορική Ένωση για τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του κτιρίου.

Επιπλέον, η Γενική Υπηρεσία Διοίκησης αναλαμβάνει τη βασική συντήρηση και τις επισκευές, ενώ η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων φροντίζει για τη συντήρηση των εξωτερικών χώρων. Μεγάλα δομικά έργα, όπως η ανακαίνιση της Δυτικής Πτέρυγας το 2017, κόστους 86 εκατομμυρίων δολαρίων, απαιτούν συνήθως ειδική έγκριση από το Κογκρέσο.

Ποια τμήματα του Λευκού Οίκου μπορούν να ανακαινιστούν;

Ο Λευκός Οίκος λειτουργεί ουσιαστικά ως δύο ξεχωριστοί χώροι: οι επίσημοι χώροι και οι ιδιωτικές κατοικίες. Οι επίσημες αίθουσες είναι χώροι που βρίσκονται κυρίως στον πρώτο όροφο και φιλοξενούν από διπλωματικές δεξιώσεις έως προεδρικές ομιλίες.

Αυτοί οι χώροι περιλαμβάνουν τις περίφημες Μπλε Αίθουσα, Κόκκινη Αίθουσα, Πράσινη Αίθουσα, καθώς και την Κρατική Τραπεζαρία και είναι οι πιο αυστηρά ρυθμισμένοι.

Οι αλλαγές εδώ απαιτούν πολλαπλά επίπεδα έγκρισης, ξεκινώντας από την Επιτροπή για τη Διατήρηση του Λευκού Οίκου, η οποία περιλαμβάνει τον επιμελητή του Λευκού Οίκου, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, ιστορικούς και μελετητές.

Οι ιδιωτικοί χώροι, που καταλαμβάνουν τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στη διακόσμηση. Εδώ, οι Πρώτες Οικογένειες μπορούν να διακοσμήσουν (ως επί το πλείστον) όπως επιθυμούν, αν και εξακολουθούν να λειτουργούν εντός των περιορισμών ενός ιστορικού κτιρίου.

View this post on Instagram A post shared by White House Historical Assoc. (@whitehousehistory)

Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το περίφημο Υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, την Αίθουσα των Συνθηκών, την Κίτρινη Οβάλ Αίθουσα και την Οικογενειακή Τραπεζαρία. Αν και αυτά τα δωμάτια διατηρούν τον ιστορικό τους χαρακτήρα, έχουν υποστεί σημαντικές μετατροπές με την πάροδο των ετών.

Η οικογένεια Ομπάμα έφερε σύγχρονη τέχνη και μοντέρνα έπιπλα, με τον Μπαράκ Ομπάμα να επιλέγει βαθύ κόκκινο χρώμα για τους τοίχους της αίθουσας των Συνθηκών και να εκθέτει έργα σύγχρονων αμερικανών καλλιτεχνών στην Οικογενειακή Τραπεζαρία.

Οι Μπους επέλεξαν μια πιο παραδοσιακή αισθητική, ενώ οι Κλίντον εισήγαγαν ζωντανά χρώματα και μοτίβα που αντανακλούσαν τις ρίζες τους από το Αρκάνσας.

Ο τρίτος όροφος, που προστέθηκε το 1927, στεγάζει την Αίθουσα Μουσικής, την Αίθουσα Παιχνιδιών και επιπλέον ιδιωτικούς χώρους. Αυτή η περιοχή προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στη διακόσμηση, καθώς είναι η πιο απομακρυσμένη από τις επίσημες αίθουσες.

View this post on Instagram A post shared by White House Historical Assoc. (@whitehousehistory)

Εδώ, οι Πρώτες Οικογένειες μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν προσωπικούς χώρους — οι κόρες του Ομπάμα, Σάσα και Μαλία, απολάμβαναν έναν άνετο χώρο καθιστικού με πολλά μαξιλάρια και άνετα καθίσματα, ενώ η Έιμι Κάρτερ είχε χτίσει το δεντρόσπιτό της στον Νότιο Κήπο, ορατό από τα παράθυρα του τρίτου ορόφου.

Τα δωμάτια είναι γεμάτα με θησαυρούς από τη μόνιμη συλλογή του Λευκού Οίκου, που περιλαμβάνει πάνω από 50.000 αντικείμενα, και κάθε νέα προσθήκη πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα.

Αυτή η τεράστια συλλογή μεγαλώνει κατά τη διάρκεια κάθε θητείας και λειτουργεί ως «δανειστική βιβλιοθήκη». Οι νέες Πρώτες Οικογένειες μπορούν να «ψωνίσουν» από τη συλλογή, βγάζοντας αντικείμενα από την αποθήκη ή μετακινώντας τα μεταξύ των δωματίων, ανάλογα με το γούστο τους.

Ποιος διακοσμεί τον Λευκό Οίκο;

Σε αντίθεση με άλλες κυβερνητικές θέσεις, δεν υπάρχει επίσημη αίτηση ή δημόσια προκήρυξη για τη θέση του επικεφαλής διακοσμητή. Η εκάστοτε Πρώτη Οικογένεια επιλέγει αυτόν ή αυτή που επιθυμεί.

Σκοπός κάθε επαγγελματία της διακόσμησης που επιλέγεται για να δουλέψει στον Λευκό Οίκο είναι να ισορροπήσει μεταξύ της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς και του προσωπικού γούστου της οικογένειας.

Οι διακοσμητές εργάζονται σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές απαιτήσεις ενός κτιρίου που χρησιμεύει τόσο ως ιδιωτική κατοικία όσο και ως δημόσιο θεσμικό όργανο.

Όταν οι Τραμπ εγκαταστάθηκαν στο Λευκό Οίκο το 2017, επέλεξαν την Tham Kannalikham, η οποία υιοθέτησε μια πιο κλασική προσέγγιση. Η πιο αξιοσημείωτη παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ ήταν η ανακαίνιση του Rose Garden.

Οι μηλιές της Τζάκι Κένεντι αφαιρέθηκαν και εισήχθη ένα σχέδιο με λευκά και παστέλ τριαντάφυλλα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ανακαινίστηκε επίσης το Red Room, με νέα ταπετσαρία για την αποκατάσταση των ζημιών από το νερό, καθώς και το μπόουλινγκ και το τένις του Λευκού Οίκου.

Οι Μπάιντεν προσκάλεσαν τον Mark D. Sikes για να ανανεώσει το Οβάλ Γραφείο το 2021, επιλέγοντας ένα μεγαλοπρεπές σχέδιο που έδινε έμφαση στα κλασικά αμερικάνικα έπιπλα και έργα τέχνης.

Ο σχεδιασμός περιελάμβανε υφάσματα σε χρώμα ρουά μπλε για τα παράθυρα, αντικαθιστώντας τις χρυσές κουρτίνες της (πρώτης) εποχής Τραμπ. Επίσης, επέλεξαν να εκθέσουν προτομές ηγετών των πολιτικών δικαιωμάτων και διακεκριμένων Αμερικανών, όπως ο Σέζαρ Τσάβες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και η Ρόζα Παρκς, παράλληλα με τα παραδοσιακά προεδρικά πορτραίτα.

View this post on Instagram A post shared by White House Historical Assoc. (@whitehousehistory)

Για τους οικογενειακούς χώρους, η Τζιλ Μπάιντεν υιοθέτησε μια πιο διακριτική προσέγγιση, πραγματοποιώντας λεπτές ανανεώσεις και χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό κομμάτια από τη συλλογή του Λευκού Οίκου.

Κάθε σχεδιαστής πρέπει να συνεργάζεται στενά με το μόνιμο προσωπικό του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του Chief Usher και του Curator’s Office, που βοηθούν στην κάλυψη των απαιτήσεων της διακόσμησης ενός εθνικού μνημείου. Συντονίζονται επίσης με την White House Historical Association για τις αγορές και τις προσπάθειες συντήρησης.

*Με πληροφορίες από Elle Decor, The Guardian, The Washington Post