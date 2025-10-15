Ποια ήταν η μητέρα του Donald Trump: Από κόρη ψαράδων, οικονομική μετανάστρια κι από εκεί, σύζυγος μεγιστάνα

Στις 2 Μαΐου 1930, μόλις 18 χρονών, μπήκε στο πλοίο RMS Transylvania κι έφυγε από τη Γλασκώβη με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Είχε στην τσέπη της 50 δολάρια, ένα ποσό που σήμερα θα ισοδυναμούσε με περίπου 950 δολάρια.

Στην Αμερική έμενε με την αδελφή της Christina Matheson, στο Queens. Δούλεψε ως οικιακή βοηθός, καθαρίστρια και νταντά. Ήταν μια εποχή δύσκολη· η Μεγάλη Ύφεση είχε αρχίσει να απλώνεται σαν σκιά πάνω από την πόλη κι έτσι πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν πια να πληρώνουν υπηρέτες. Παρ’ όλα αυτά, η Mary Anne έμεινε στην Αμερική, επιμένοντας στο όνειρο που έχει κάθε μετανάστης, από τον Α' Παγκόσμιο μέχρι τις σημερινές αιματηρές εκδιώξεις του ICE: να φτιάξει κάτι από το τίποτα.

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’30, σε ένα πάρτι στο Queens, γνώρισε τον Fred Trump, έναν νεαρό, φιλόδοξο εργολάβο με γερμανικές ρίζες και μεγάλη όρεξη για επέκταση. Όταν η Mary επέστρεψε για μικρό διάστημα στη Σκωτία, ανακοίνωσε στους γονείς της ότι είχε βρει τον άντρα που θα παντρευόταν. Πράγματι, παντρεύτηκαν το 1936 κι έμειναν μαζί μέχρι τέλους.

Ήταν η ένωση δύο κόσμων: εκείνη, κόρη ψαράδων από τη Γαελική ύπαιθρο· εκείνος, γιος μιας αυστηρής, επιχειρηματικής οικογένειας από το Μπρονξ. Η ιστορία των Trump, ξεκινά με τον παππού του Donald, Friedrich Trump. Ο Frederick, γεννημένος στη Γερμανία, απέκτησε σημαντικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του Klondike Gold Rush, ανοίγωντας εστιατόρια και οίκους ανοχής. Παντρεύτηκε την επίσης Γερμανίδα Elizabeth Christ. Το ζευγάρι είχε επιστρέψει στη Γερμανία, με σκοπό να μείνουν μόνιμα εκεί αλλά τελικά έφυγαν και πάλι στις ΗΠΑ, θέλοντας ο Friedrich να αποφύγει την στράτευση. Η οικογένεια του Fred Trump ανατράφηκε μιλώντας γερμανικά στο σπίτι.

Η αυτοκρατορία των Trump αναδύεται

Η Mary Anne Trump απέκτησε πέντε παιδιά: τη Maryanne (1937–2023), τον Fred Jr. (1938–1981), την Elizabeth (1942), τον Donald (1946) και τον Robert (1948–2020). Μετά τη γέννηση του τελευταίου παιδιού, υπέστη σοβαρή επιπλοκή που οδήγησε σε υστερεκτομή, μια διαδικασία που παραλίγο να της στερήσει τη ζωή.

Στην αρχή έμεναν στο πατρικό σπίτι του Trump, αλλά από το 1940 η οικογένεια είχε πλέον ανέλθει στην ανώτερη μεσοαστική τάξη της Νέας Υόρκης. Ζούσαν σε πολυτελές σπίτι στο Queens, με υπηρέτρια, ακριβά έπιπλα, κυριακάτικες λειτουργίες και αυστηρή πειθαρχία. Ο Fred Trump ήταν το αφεντικό του σπιτιού. Η Mary Anne, πιο ήσυχη, πιο συγκρατημένη, λειτουργούσε ως κοινωνικός καθρέφτης: μια γυναίκα που έπαιρνε σοβαρά τον ρόλο της συζύγου και της οικοδέσποινας.

Ήταν γνωστή για την επιμελημένη της εμφάνιση, την κομψότητα και —όπως ειρωνικά σχολίασαν αργότερα βιογράφοι— για το εντυπωσιακό της χτένισμα, ένα «δυναμικό πορτοκαλί στροβιλιστό χτένισμα», παρόμοιο με την τωρινή κόμη του Donald.

Οι μαρτυρίες συμφωνούν ότι η Mary Anne ήταν πιο απόμακρη ως γονιός από τον αυταρχικό αλλά παρόντα Fred. Δεν ήταν θερμή, αλλά ούτε και ψυχρή· μάλλον μια γυναίκα εγκλωβισμένη στον ρόλο της. Έδινε έμφαση στην ευπρέπεια, στη σωστή συμπεριφορά, στην κοινωνική επίδειξη. Ο Donald Trump αργότερα θα θυμόταν:

«Είχε πάντα μια κλίση προς το δραματικό και το μεγαλοπρεπές. Ήταν μια πολύ παραδοσιακή νοικοκυρά, αλλά είχε και μια αίσθηση του κόσμου πέρα από τον δικό της. Θυμάμαι ακόμη τη μητέρα μου — Σκωτσέζα στην καταγωγή — να κάθεται μπροστά στην τηλεόραση για να δει τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ και να μην κουνιέται από εκεί όλη μέρα. Θυμάμαι και τον πατέρα μου εκείνη τη μέρα, να περπατάει πάνω-κάτω εκνευρισμένος. “Για τον Θεό, Mary! Φτάνει πια, κλείστο. Είναι όλοι ένα μάτσο απατεώνες!". Η μητέρα μου ούτε που γύρισε να τον κοιτάξει. Ήταν πλήρως αντίθετοι σε αυτό. Η μητέρα μου λάτρευε τη χλιδή και τη μεγαλοπρέπεια, ενώ ο πατέρας μου —προσγειωμένος και πρακτικός— ενθουσιαζόταν μόνο με την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα».

Παρά τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, η Mary Anne συμμετείχε σε φιλανθρωπικές δράσεις στο Queens. Εκκλησίες, νοσοκομεία και τοπικά ιδρύματα έλαβαν τη στήριξή της, πολλές φορές ανώνυμα. Η ζωή της ήταν η ζωή μιας μετανάστριας που, αθόρυβα, συντονίστηκε με τις αξίες της εποχής της: οικογενειακή συνοχή, κοινωνική θέση, και ευπρέπεια. Κάτι άλλο που τη χαρακτήριζε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν η φειδώ της, ίσως συχνά σε υπερβολικό βαθμό, που πιθανότατα να προερχόταν από το οικονομικό τραύμα του μετανάστη. Για παράδειγμα, λέγεται πως πήγαινε στις πολυκατοικίες που ανήκαν στην οικογένεια Trump, κατέβαινε στο πλυσταριό και μάζευε τα κέρματα από τα πλυντήρια. Το ίδιο έκανε και η πεθερά της αλλά και ο Donald Trump, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του.

Εδώ μια σπάνια συνέντευξη του ζεύγους Trump με τον Ernie Anastos, τον πρώτο Έλληνα παρουσιαστή ειδήσεων στις ΗΠΑ.

Τα τελεταία χρόνια της Mary Anne Trump

Το 1981 η οικογένεια σημαδεύτηκε από τον θάνατο του Fred Jr. από επιπλοκές εξαιτίας του αλκοολισμού του. Ο Donald Trump θα έλεγε αργότερα πως μετάνιωσε που δεν είχε καταλάβει τον βαθμό του εθισμού του αδερφού του και που τον πίεσε εκείνη την περίοδο να ασχοληθεί με τα κτηματομεσιτικά, κάτι που ίσως να όξυνε το άγχος του και να τον έσπρωξε πιο βαθιά στον αλκοολισμό.

Στην πραγματικότητα, αυτό που έσπρωξε τον Fred Jr. στον αλκοολισμό ήταν η καταπιεστική και αυταρχική φύση του πατέρα του, ο οποίος δεν του επέτρεψε να ασχοληθεί με το πραγματικό του όνειρο. Ο Fred Jr. δεν ήθελε να ασχοληθεί με την αυτοκρατορία του πατέρα του και ήθελε να γίνει πιλότος, όμως ο Fred Trump του είχε ξεκαθαρίσει πως αν το έκανε αυτό, θα τον θεωρούσε αποτυχημένο (ναι, θεωρούσε το επάγγελμα του πιλότου αποτυχία!). Ο θάνατος του Fred Jr. ήταν ένα πλήγμα που άφησε το στίγμα του στην οικογένεια και εξήγησε αργότερα προσωπικές αποφάσεις, όπως η αποχή του Donald από το ποτό. «Για αυτό είμαι τόσο κατεστραμμένος. Γιατί είχα έναν πατέρα που με πίεζε τόσο» θα έλεγε αργότερα ο Donald στον πατέρα του, σε μια σπάνια αναλαμπή αυτογνωσίας.

Ανήμερα του Χάλογουιν, στις 31 Οκτωβρίου 1991, η 79χρονη Mary δέχτηκε επίθεση ενώ ψώνιζε κοντά στο σπίτι της. Αντιστάθηκε στην προσπάθεια του ληστή να της αρπάξει την τσάντα, που περιείχε μόλις 14 δολάρια, και τότε εκείνος την έριξε στο έδαφος και την ξυλοκόπησε. Υπέστη σπασμένα πλευρά, μώλωπες στο πρόσωπο, πολλαπλά κατάγματα, εγκεφαλική αιμορραγία και μόνιμη βλάβη στην όραση και την ακοή της.

Ένας οδηγός φορτηγού κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 16χρονο δράστη· ο Donald Trump, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, τον αντάμειψε αργότερα με μια επιταγή που τον έσωσε από την κατάσχεση του σπιτιού του. Ο δράστης παραδέχτηκε τελικά την ενοχή του και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης από τρία έως εννέα χρόνια.

To 1989, θα γινόταν γνωστό ότι ο Donald απατούσε επί σειρά ετών τη σύζυγό του, Ivana με τη Marla Maples. Ήταν από τα πιο πολύκροτα διαζύγια της εποχής. Λέγεται πως η Mary αγαπούσε την Ivana και μετά τον χωρισμό της, είπε απογοητευμένη: «Δε ξέρω τι παιδί μεγάλωσα!».

Ο σύζυγος της Mary Anne, Fred Trump, πέθανε σε ηλικία 93 ετών στις 25 Ιουνίου 1999, έπειτα από πνευμονία. Η Mary Anne πέθανε έναν χρόνο αργότερα, στις 7 Αυγούστου 2000, στο Long Island Jewish Medical Center, στο New Hyde Park της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 88 ετών.