Ποια ήταν η μητέρα του Donald Trump: Από κόρη ψαράδων, οικονομική μετανάστρια κι από εκεί, σύζυγος μεγιστάνα

Πριν η οικογένεια Trump γίνει συνώνυμο του αμερικανικού πλούτου και της πολιτικής υπερβολής, υπήρχε ένα κορίτσι από τον βορά της Σκωτίας, που πιθανότατα δε φανταζόταν ποτέ τη ζωή που θα ακολουθούσε. Η Mary Anne MacLeod γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 1912, στο μικρό ψαροχώρι Tong του νησιού Lewis, στις Εξωτερικές Εβρίδες. Ένα τοπίο σκληρό, άγριο κι ακατάδεκτο, όπου η γη δίνει λίγα. Η οικογένειά της μιλούσε αποκλειστικά γαελικά και η μικρή Mary Anne έμαθε Αγγλικά μόνο όταν πήγε σχολείο. Ήταν η δέκατη και τελευταία κόρη μιας φτωχής, αλλά υπερήφανης οικογένειας ψαράδων και αγροτών, παιδιών των υψιπέδων που κάποτε είχαν εκδιωχθεί από τα κτήματά τους, όταν οι Άγγλοι τους πήραν τη γη - τα περιβόητα Highland Clearances.
Το οικογενειακό της δέντρο κουβαλούσε τη μνήμη αυτών των εκδιώξεων. Άνθρωποι που έζησαν «σε απόλυτη εξαθλίωση», όπως θα έγραφε αργότερα ένας ντόπιος χρονικογράφος, ενώ η γη τους μετατρεπόταν σε βοσκοτόπια για πρόβατα. Η ζωή στα νησιά δεν πρόσφερε προοπτικές. Οι άνδρες χάνονταν στη θάλασσα, οι γυναίκες κρατούσαν τα σπίτια όρθια με πείσμα και πίστη. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποδυνάμωσε κι άλλο την περιοχή, αφήνοντας τα χωριά με ελάχιστους νέους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε η Mary Anne MacLeod. Και, όπως τόσες νέες γυναίκες του Μεσοπολέμου, κοίταξε προς τη Δύση.