Δεύτερη ημέρα απωλειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να αναιρεί το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου που έχει κάνει τον Οκτώβριο, υπό το βάρος του risk off ειδικά των ξένων χαρτοφυλακίων, στη σκιά των νέων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,45% στις 2.056,86 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.053,77 μονάδων (-1,60%) και 2.083,71 μονάδων (-0,17%). Ο τζίρος ανήλθε στα 320,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 49,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7 εκατ. τεμάχια αξίας 63,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,50% στις 5.200,99 μονάδες, ενώ στο -1,20% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.812,24 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,24% στις 2.400,51 μονάδες.

Χάθηκαν οι πρώτες στηρίξεις

Η αγορά προσγειώθηκε στα επίπεδα των 2.056 μονάδων, χάνοντας τις πρώτες κοντινές της στηρίξεις, που ήταν καθοριστικές για τη διατήρηση της ανοδικής του τάσης. Η επιφυλακτικότητα ήταν έκδηλη μάλιστα και στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εξακολουθούν να ανησυχούν, ειδικά τους ξένους.

Το κλίμα μεταξύ των ξένων επιβάρυνε και η επί τα χείρω αναθεώρηση της εκτίμησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με τον ρυθμό να αναμένεται να είναι στο 2% το 2025, έναντι 2,3% το 2024 και θα παραμείνει αμετάβλητος στο 2% και το 2026.

Το ΔΝΤ επίσης εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί ελαφρά στο 3,1% την τρέχουσα χρονιά και θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2026.

Η συνολική εικόνα που αναδύεται από τις προβλέψεις του ΔΝΤ είναι αυτή μιας σταθερής αλλά εύθραυστης ανάπτυξης, με σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και του πληθωρισμού. Ωστόσο η συνέχιση της θετικής πορείας θα εξαρτηθεί από τρεις κρίσιμες παραμέτρους: αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας.

Όλα τα παραπάνω συντήρησαν μια εικόνα στην αγορά που ήταν στην ουσία μια επανάληψη της συνεδρίασης της Δευτέρας, με πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων, σε αντίθεση με την τελευταία ανοδική κίνηση που είχε προηγηθεί και ήταν περιορισμένη σε εύρος. Με την παραβίαση μάλιστα των στηρίξεων, έχει ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω πτώση προς τις 2.055 και 2.020 μονάδες.

Στο δείκτη FTSE 25, η στήριξη στις 5.258 μονάδες “παραβιάστηκε” σήμερα, με το στοπ στην παρούσα να είναι στις 5.097 μονάδες. Για τον τραπεζικό τομέα, η στήριξη βρίσκεται στις 2.380 μονάδες, με την αντίσταση στις 2.484 μονάδες. Η διάσπαση αυτής της στήριξης μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω πτώση προς τις 2.234 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο ΟΠΑΠ σημείωσε βουτιά 6,98%, με την ΕΛΧΑ να ακολουθεί με το δικό της -3,08%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Alpha Bank, Metlen, Cenergy και Πειραιώς, ενώ άνω του 1% σε Κύπρου, Motor Oil, Helleniq Energy και Eurobank.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aegean, Jumbo, Coca Cola, Βιοχάλκο, ΟΤΕ, ΔΕΗ και AKtor, με την Εθνική να κλείνει αμετάβλητη. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Λάμδα και Optima Bank, με τον ΔΑΑ να κερδίζει 1,70%.

