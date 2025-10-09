Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας σήμερα νέα ώθηση από τον ενεργειακό κλάδο, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται και πάλι μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρώτης σημαντικής προσπάθειας διάσπασης της ρευστότητας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,69% στις 2.098,05 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.077,73 μονάδων (-0,28%) και 2.104,90 μονάδων (+1,02%). Ο τζίρος ανήλθε στα 278,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 74,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 26,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,70% στις 5.312,15 μονάδες, ενώ στο +0,56% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.849,54 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,01% στις 2.456,64 μονάδες.

Ανακατατάξεις στο ταμπλό

Αν και δέχτηκε αρκετές αναταράξεις στην πρώτη ώρα της συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρήκε σημαντικές στηρίξεις για μία ακόμη θετική συνεδρίασης. Οι συναλλαγές μάλιστα «έτρεξαν» με αυξημένο ρυθμό, με την Intralot να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς σήμερα εισήλθαν στο ταμπλό οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στο επίκεντρο της αγοράς παραμένει όμως η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από τον FTSE Russell στις ανεπτυγμένες αγορές, γεγονός που ήδη προκαλεί ανακατατάξεις στα χαρτοφυλάκια. Οι επόμενοι μήνες εκτιμάται ότι θα είναι περίοδος έντονων ροών κεφαλαίων, καθώς τα funds που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές αποχωρούν, ενώ νέοι θεσμικοί επενδυτές – με έμφαση στις ανεπτυγμένες αγορές – αρχίζουν να τοποθετούνται.

Ουσιαστικά, ανοίγει μια μεταβατική περίοδος «μαχών» για τα μεγάλα χαρτιά του Χ.Α., με όσους επιθυμούν να αποεπενδύσουν να στοχεύουν σε υψηλότερες τιμές και όσους επιδιώκουν τοποθετήσεις να περιμένουν καλύτερα επίπεδα εισόδου.

Στο μεταξύ, οι τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να «κλέβουν την παράσταση», όπως σημείωσε ο Πέτρος Στεριώτης, μέλος της βρετανικής Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών. Με υψηλά payout ratios, ισχυρή κερδοφορία, βελτίωση των NPEs και εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται πλέον σε δεκαετές υψηλό και ενισχύεται κατά 88% από τις αρχές του έτους.

«Οι πιο αισιόδοξοι βλέπουν τον στόχο των 100 μονάδων, ενώ οι πιο συγκρατημένοι κοιτούν… το ταμείο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι θετική ένδειξη των τελευταίων συνεδριάσεων είναι η εμφάνιση νέων «πρωταγωνιστών», καθώς το rotation μεταξύ κλάδων αποτελεί βασικό στοιχείο ενός υγιούς bull market. Η αναβάθμιση του Χ.Α. από τον FTSE Russell, τονίζει, λειτουργεί ως θεσμική επιβεβαίωση της βελτίωσης των εγχώριων επενδυτικών συνθηκών — παρότι η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει τη θετική εικόνα.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης αναμένεται να επιχειρήσει ανοδική διάσπαση του εύρους συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων, με το υψηλό του Αυγούστου να λειτουργεί ως «πυξίδα». Και φυσικά, ο διεθνής τόνος παραμένει υποστηρικτικός, καθώς οι ξένες αγορές συνεχίζουν τα ρεκόρ, ενισχύοντας το momentum και τις προσδοκίες για ένα «ράλι του Άγιου Βασίλη», σε περιβάλλον όπου η Fed διατηρεί άφθονη ρευστότητα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Cenergy, Motor Oil και ΔΕΗ έκλεισαν με κέρδη που ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Κύπρου, Alpha Bank και Eurobank. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Metlen, Πειραιώς, ΔΑΑ, Helleniq Energy, Σαράντης, Aegean, AKTOR, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Optima Bank, η Jumbo και ο Τιτάν ήταν τα τρία μεγαλύτερα βαρίδια της αγοράς, καθώς έκλεισαν με απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Βιοχάλκο και Coca Cola. Αμετάβλητη έκλεισε η ΕΛΧΑ.

Αυτή που «έκλεψε» την παράσταση σήμερα ήταν η Intralot, της οποίας οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου εισήλθαν στο ταμπλό. Η μετοχή έκλεισε με κέρδη 0,86%, ενώ άλλαξαν χέρια 40,2 εκατ. τεμάχια.

