Ένας άγνωστος άνδρας, που δήλωσε φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου, πήρε παράνομα την τέφρα της και τώρα δεν την επιστρέφει, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρέμβει εισαγγελέας, είπε στον Alpha ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος.

Δημοσιογράφος της εκπομπής Happy Day επισκέφτηκε το σπίτι της αγαπημένης ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου στην Παιανία, εκεί όπου η ηθοποιός πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο “Χαμόγελο του Παιδιού” γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Όταν πρωτοσυναντηθήκαμε, ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά. Όταν κατάλαβα ότι η βοήθεια αυτή θα την έφερνε σε δύσκολη θέση, την αρνήθηκα. Αυτό την συγκλόνισε. Από τότε γίναμε πραγματικά φίλοι» είπε.

«Ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας»

Ο κ. Γιαννόπουλος αποκάλυψε και την τελευταία επιθυμία της ηθοποιού. «Ήθελε να φτιάξουμε ένα μνημείο σε συγκεκριμένο σημείο στην αυλή, που όρισε η ίδια. Να βάλουμε μια πινακίδα που να γράφει: “Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά” και από κάτω να τοποθετηθεί η τέφρα της» είπε.

Ωστόσο, η τελευταία της επιθυμία παραμένει ανεκπλήρωτη. «Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα, δηλώνοντας ότι είναι φίλος της, και δεν την επιστρέφει. Αν δεν το κάνει, ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας» ανέφερε.

Ο κ. Γιαννόπουλος μίλησε με λόγια τρυφερά αλλά ειλικρινή για τη Μαίρη Χρονοπούλου. «Οι άνθρωποι που ήταν κοντά της την αγαπούσαν παρόλο που ήταν δύσκολος άνθρωπος. Όταν κάποιος πονάει και υποφέρει, γίνεται και δύστροπος» είπε.