Θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κόλλια, ενός από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους προπονητές της χώρας.

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο και μια πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της ελληνικής προπονητικής. Με μακρά πορεία στους πάγκους, υπηρέτησε το ποδόσφαιρο όχι μόνο ως τεχνικός, αλλά και ως δάσκαλος, μεταδίδοντας τη γνώση και την εμπειρία του μέσα από τα σεμινάρια της UEFA, όπου είχε ενεργό συμμετοχή επί σειρά ετών.

Από το 1971 έως το 1975 διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας στην εξέλιξη πολλών νεαρών ποδοσφαιριστών που αργότερα διακρίθηκαν στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά της για τον πατέρα της.