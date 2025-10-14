Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές απεργιακές συγκεντρώσεις, η μια στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ και η άλλη στο Σύνταγμα από ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων αρχηγοί κομμάτων και βουλευτές.

Για την ασφαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι πέριξ της πλατείας Συντάγματος και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Όσον αφορά το μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ οι γραμμές θα λειτουργήσουν μόνο από 09:00 έως 17:00.

Σχετικά με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

«Παγώνουν» τρένα και προαστιακός. Δεν θα κυκλοφορήσει κανένα δρομολόγιο, καθώς οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΠΟΣ.

Κανονικά θα κινηθούν τα ταξί, καθώς οι οδηγοί δε συμμετέχουν στην κινητοποίηση.