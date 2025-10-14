Γενική απεργία σε όλη τη χώρα για το 13ωρο. ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής.

Στο επίκεντρο της απεργιακής διαμαρτυρίας βρίσκονται οι διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που, όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, «νομιμοποιούν» την 13ωρη ημερήσια εργασία και «υπονομεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο».

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας με αιτήματα την απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, αυξήσεις στους μισθούς και αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αναφορικά με την Αθήνα οι προσυγκεντρώσεις των εργαζομένων απεργών είναι δύο:

Στις 10.30 στα Προπύλαια καλεί τους εργαζόμενου το ΠΑΜΕ

Στις 11:00 στο Σύνταγμα καλεί τους εργαζόμενους η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Οι γραμμές θα λειτουργήσουν μόνο από 09:00 έως 17:00, και με σκοπό να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς τα απεργιοακά συλλαλητήρια που οργανώνονται στο κέντρο της πόλης.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

«Παγώνουν» τρένα και προαστιακός

Δεν θα κυκλοφορήσει κανένα δρομολόγιο, καθώς οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΠΟΣ.

Πλοία

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ έχουν εξαγγείλει πανελλαδική απεργία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει αναχωρήσεις και αφίξεις στα λιμάνια, καθώς χωρίς ρυμουλκά δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Ταξί

Κανονικά θα κινηθούν, καθώς οι οδηγοί δε συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Δημόσιος τομέας – Οι θέσεις της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει «αντεργατικές ρυθμίσεις» και καλεί σε μαζική συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνουν:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Αυξήσεις στις αποδοχές και νέες συλλογικές συμβάσεις

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Τα αιτήματα της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζομένους σε πανεργατική απάντηση, ζητώντας την κατάργηση του 13ώρου, τη μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου και την επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, όπως και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Τα συνδικάτα δηλώνουν αποφασισμένα να κλιμακώσουν τον αγώνα, τονίζοντας πως το νέο νομοσχέδιο «καταργεί κατακτήσεις δεκαετιών» και μετατρέπει το δικαίωμα στην εργασία σε «ελαστικό προνόμιο».