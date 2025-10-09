Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Ο 71χρονος Ούγγρος βραβεύτηκε «για το συναρπαστικό και οραματιστικό του έργο που, εν μέσω αποκαλυπτικής τρομοκρατίας, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης» και ήταν από την αρχή ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη.

Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματα του, όπως:

  • Satantango
  • The Melancholy of Resistance
  • Seiobo There Below