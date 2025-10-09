Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Ο 71χρονος Ούγγρος βραβεύτηκε «για το συναρπαστικό και οραματιστικό του έργο που, εν μέσω αποκαλυπτικής τρομοκρατίας, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης» και ήταν από την αρχή ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη.

Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματα του, όπως: