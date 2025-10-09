Ο ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι γεννήθηκε το 1954 στην πόλη Gyula της Ουγγαρίας. Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Σέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ούγγρους συγγραφείς, ο οποίος υπηρετεί πιστά μια λογοτεχνία φιλόδοξη και απαιτητική.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (ανάμεσά τους το βραβείο Kossuth, που αποτελεί τη σημαντικότερη διάκριση της Ουγγαρίας, και το γερμανικό βραβείο Bestenliste-Prize). Το 2015 τιμήθηκε με το The Man Booker International Prize. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα βουλγάρικα, τα εβραϊκά, τα ιαπωνικά και τώρα και στα ελληνικά.

Δύο βιβλία του Λάσλο Κρασναχορκάι («Το τανγκό του Σατανά» και «Η μελαγχολία της αντίστασης») έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον φίλο του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, για τον οποίο εκείνος έχει γράψει και πρωτότυπα σενάρια.

Τα βιβλία του στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλις: «Πόλεμος και πόλεμος», «Η μελαγχολία της αντίστασης», «Το τανγκό του Σατανά», «H Σέιομπο πέρασε από εκεί κάτω», «Η επιστροφή του Βαρόνου Βένκχαϊμ» και «Χερστ 07769: Η ιστορία Μπαχ του Φλόριαν Χερστ».

Αναμένεται εντός των ημερών στα βιβλιοπωλεία το πρόσφατο έργο του συγγραφέα «Πάει και το Φραντζολάκι», σε μετάφραση της Μανουέλας Μπέρκι από τα ουγγρικά.