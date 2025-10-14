Πίνοντας ένα ποτήρι καμπερνέ σοβινιόν ή έναν μέτριο από όλες τις απόψεις, καφέ. Φορώντας ένα καλό σακάκι ή ένα παντελόνι που, στον μηρό, διακρίνεται ένας λεκές από κόκκινη σάλτσα. Ακούγοντας free jazz ή, για να μπείτε στο κλίμα, το «The End» των Doors.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρίσκεστε, το τέλος του κόσμου δεν θα κάνει διακρίσεις και όλοι, ανεξάρτητα από την κοινωνική μας θέση, την εθνικότητα και τους ακόλουθους στα social media, θα βρεθούμε σε αυτό το άψυχο, άμορφο κενό που ακολουθεί(;) μετά την ολοκλήρωση της ζωής μας.

Πότε, όμως, θα έρθουμε αντιμέτωποι με το αναπόφευκτο όπως το παρουσιάζουν πολλές προφητείες; Αυτό παραμένει άγνωστο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια σελίδα η οποία, για να αμβλύνει το αίσθημα του φόβου που μας κατακλύζει, μετράει όλες τις αποτυχημένες προφητείες για το τέλος του κόσμου από τις πιο παλιές μέχρι και τις πιο πρόσφατες.

Το ιστορικό των αποτυχημένων προφητειών

Ο πίνακας της Συντέλειας (The Doomsday Scoreboard) είναι ένας ιστότοπος που, εκτός από να καταγράφει τις αποτυχημένες προφητείες, περιλαμβάνει και μια λίστα με παλαιότερες προφητείες, που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις σκέψεις των προγόνων μας για την τελευταία μέρα του υπαρκτού κόσμου. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε προφητείες ανά κατηγορία (θρησκεία, τεχνολογία, πόλεμος κ.ά.) αλλά και ανά εποχή.

Η πιο πρόσφατη προφητεία για τη συντέλεια ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Νοτιοαφρικανός ιεροκήρυκας Τζόσουα Μλακέλα (Joshua Mhlakela) δημοσίευσε ένα βίντεο ισχυριζόμενος ότι η «Αρπαγή» (Rapture) θα συνέβαινε στις 23-24 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας μια αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #RaptureTok, όπου οι χρήστες μοιράζονταν «συμβουλές για όσους θα μείνουν πίσω».

Συνολικά, ο ιστότοπος απαριθμεί 242 αποτυχημένες προφητείες. Και συνεχίζει. Επίσης, φροντίζει να μας ενημερώσει ότι μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει μηδέν επιτυχημένες – για όποιον είχε αμφιβολίες. Αλλά μην επαναπαύεστε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δώδεκα επικείμενες «Αποκαλύψεις».

Η επόμενη καταστροφή του κόσμου, σύμφωνα με τη Messiah Foundation International, μια πνευματική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Ριάζ Άχμεντ Γκοχάρ Σάχι, θα έρθει το 2026, όταν ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη.

Η ομάδα του The Doomsday Scoreboard παραπέμπει στο βιβλίο του Σάχι «The Religion of God» (Η Θρησκεία του Θεού), παρουσιάζοντας την επικείμενη καταστροφή ως θεόσταλτο γεγονός που θα σηματοδοτήσει το τέλος της παρούσας εποχής και την άφιξη του Μαχντί μαζί με τον Ιησού Χριστό.

Το Ίδρυμα συνεχίζει να διαδίδει τις διδασκαλίες του Σάχι παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας τόσο ιεραποστολικό έργο όσο και διαδικτυακές πλατφόρμες, προειδοποιώντας για την ημερομηνία του 2026 και καλώντας τους ανθρώπους να προετοιμαστούν πνευματικά.