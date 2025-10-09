Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέβασε μία φωτογραφία φτιαγμένη με AI (τεχνητή νοημοσύνη), στην οποία φαίνεται ο ίδιος να «δίνει» στον Ντόναλντ Τραμπ το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός με μία ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του στο X πήρε θέση για το ποιος να λάβει φέτος το πολυπόθητο βραβείο Νόμπελ.

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία. Η εικόνα δείχνει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να δίνει ο ίδιος το βραβείο στον αμερικανό πρόεδρο σε ένα αρκετά πανηγυρικό κλίμα με πολύ κόσμο να κρατάει σημαίες του Ισραήλ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.