Τετ α τετ με άλλους αξιωματούχους είχε ο καγκελάριος Μερτς περιμένοντας τον πρόεδρο Τραμπ να προσγειωθεί με μεγάλη καθυστέρηση στο Σαρμ ελ Σειχ για την τελετή επισφράγισης της εκεχειρίας μετά από δύο χρόνια πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

«Η 13η Οκτωβρίου του 2025 θα είναι μια σημαντική ημερομηνία στα βιβλία της ιστορίας για αυτήν την περιοχή, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ο πόλεμος στη Γάζα έληξε», για να προσθέσει ωστόσο στη συνέχεια: «Πάντως, καταφέραμε να τερματίσουμε τη σύγκρουση, τουλάχιστον για σήμερα».

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η τελευταία φράση αντικατοπτρίζει το κλίμα στη γερμανική διπλωματία. Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για τα μελλούμενα σε μια περιοχή με αντικρουόμενα συμφέροντα των πρωταγωνιστών της συμφωνίας και παράδοση στη δυσκολία συνεννόησης. Το γεγονός ότι εκτυλίχθηκαν τελικά τα γεγονότα όπως προέβλεπε η πρώτη φάση της συμφωνίας με την απελευθέρωση όλων των εν ζωή ομήρων, μεταξύ αυτών και 4 με γερμανικό διαβατήριο, είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι, αλλά το σχέδιο έχει ακόμη πολλά ασαφή σημεία.

Ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ότι μετά από τη σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει «φάση ειρήνης, αγαστής συνύπαρξης και διαρκούς σταθερότητας» με τη Γερμανία έτοιμη να συμβάλει κυρίως με τη χορήγηση ανθρωπιστική βοήθειας και την ανοικοδόμηση της Γάζας, για την οποία ετοιμάζει κοινή διάσκεψη με την Αίγυπτο.

Αλλά ο ρόλος της χώρας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η γερμανική κυβέρνηση έκλεινε το μάτι στον Νετανιάχου και μόνο το τελευταίο διάστημα, όταν πλέον η κατάσταση στη Γάζα ξεπέρασε κάθε όριο, αναγκάστηκε να σταματήσει την προμήθεια όπλων προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Ελπίδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Από όσο έχει διαφανεί μέχρι τώρα, το Βερολίνο δεν προτίθεται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας σε αντίθεση με την Ουκρανία. Γι αυτό ο Γερμανός καγκελάριος άδραξε την ευκαιρία να ευχαρίστησε ονομαστικά τον Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας την ελπίδα να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στον Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο εκεί.

«Από εδώ εκπέμπεται το μήνυμα, ότι όταν η διεθνής κοινότητα είναι ενωμένη αυτό είναι εφικτό … ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δεσμεύονται για την ειρήνη στην Ουκρανία, όπως το έδειξαν σε αυτήν την περιοχή» υπογράμμισε ο καγκελάριος στους Γερμανούς δημοσιογράφους.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται τώρα είναι εάν οι «νονοί» της συμφωνίας είναι αποφασισμένοι να κάνουν και τα επόμενα δύσκολα βήματα, την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και την διάλυση της Χαμάς. Στο ειρηνευτικό σχέδιο δεν γίνεται καμιά αναφορά για την δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών, που υποστηρίζει σθεναρά και η γερμανική διπλωματία.

Κλειδί ο Ερντογάν;

Ένας από τους πρωτεργάτες της συμφωνίας που θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στη Χαμάς είναι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Φαίνεται να εκτιμά τη σχέση του με τον Τραμπ, και όχι μόνο επειδή θέλει να αγοράσει διακαώς τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χάνει ευκαιρία στις δημόσιες δηλώσεις του να τον επαινεί για τη συμβολή του.

Για τα F-35 είπε ότι ο Ερντογάν «θα πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς». Τί ακριβώς, το άφησε ανοιχτό. Είναι τέλος αξιοσημείωτο το πόσο απούσα ήταν η Ευρώπη των 27 από όλες τις διαπραγματεύσεις. Το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αξιοποίησε το οικονομικό χαρτί των πολλών δις που έχει δώσει για την ανοικοδόμηση της Γάζας κι άλλων περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης μετά από ένοπλες συγκρούσεις, μόνο ως τεράστια αποτυχία μπορεί να χαρακτηριστεί. Τόσο για τις Βρυξέλλες όσο και το Βερολίνο.