Ο Δακτύλιος άργησε… και όχι μόνο μια μέρα, με την επανέναρξή του να αποτελεί κουίζ. Η σύγχυση και το επικοινωνιακό αλαλούμ που προκλήθηκε, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μη γνωρίζουν αν ισχύει ή όχι το μέτρο, έχει να κάνει με την απουσία του απαραίτητου ΦΕΚ, που δεν επέτρεψε την επίσημη επάνοδο του.

Χωρίς τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ο δακτύλιος δεν μπορεί να εφαρμοστεί νομικά. Αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, δεν επιβάλλονται περιορισμοί κυκλοφορίας, ούτε πρόστιμα για τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το μπέρδεμα φαίνεται να προήλθε από παλαιότερα δημοσιεύματα που ανέφεραν ως δεδομένη την ημερομηνία έναρξης, βασισμένα σε προηγούμενες χρονιές, όπου το μέτρο ενεργοποιείτο τέτοια εποχή. Ωστόσο, κάθε χρονιά απαιτείται νέα υπουργική απόφαση, που να ορίζει ρητά την ημερομηνία, τα όρια και τις εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του νέου ΦΕΚ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και θα καθοριστεί επίσημα η έναρξη ισχύος του μέτρου, για τη φετινή περίοδο. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να δοθεί μόλις δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Μέχρι τότε, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζεται κανονικά, χωρίς περιορισμούς.