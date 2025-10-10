Δεν κατάλαβε πώς ηττήθηκε στη Γλασκώβη η Εθνική. Σε ένα ματς που η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το γκολ του Τσιμίκα στο 62′, ήρθαν τα πάνω-κάτω στη συνέχεια, η Σκωτία πέτυχε τρία γκολ και πήρε μία απίστευτη νίκη με 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Σε πολύ δύσκολη θέση ακόμη και για τη δεύτερη θέση πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που πάει για «τελικό» με τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45).

Πώς ξεκίνησαν

Η Εθνική παρατάχθηκε με δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Δανία καθώς Μπακασέτας και Μασούρας βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα αντί των Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Ο Τζολάκης παρέμεινε στο τέρμα ενώ τετράδα στην άμυνα ήταν οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας. Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης ήταν στον άξονα, ο Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Τζόλης, Μπακασέτας και Μασούρας.

Όσον αφορά στην Σκωτία, στο τέρμα ξεκίνησε ο Γκαν και τετράδα στην άμυνα οι Χίκι, Σούταρ, Χάνλι και Ρόμπερτσον. Στον άξονα ήταν οι Φέγκιουσον και Κρίστι ενώ οι Ντόακ, ΜακΤόμινεϊ και ΜακΓκιν ήταν πίσω από τον Άνταμς.

Κυρίαρχη η Ελλάδα αλλά χωρίς ουσία

Η Εθνική είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, δεν κινδύνεψε καθόλου από τους Σκωτσέζους, αλλά και εκείνη απείλησε ελάχιστα. Για την ακρίβεια είχε μία ευκαιρία και ήταν από αυτές που δεν χάνονται. Μόλις στο 8’ ο Τζόλης συνεργάστηκε όμορφα με τον Μπακασέτα από τα αριστερά, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή και ο Παυλίδης από το ένα μέτρο σε κενό τέρμα δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είχε κάποια σουτ με Μπακασέτα και Παυλίδη, αλλά κανένα δεν ανησύχησε τον Γκαν. Η Σκωτία από την άλλη δυσκολευόταν να βγάλει ακόμα και τελική, με τον ΜακΓκιν να είναι ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής της, χωρίς όμως να μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στα «γαλανόλευκα» καρέ.

Τσιμίκας και μετά κατάρρευση

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ευκαιρία για την Ελλάδα καθώς ο Τσιμίκας έκανε ωραία σέντρα στο 47’, αλλά η κεφαλιά του Παυλίδη έφυγε έξω. Επτά λεπτά μετά η Εθνική είχε νέα ευκαιρία όταν ο Τζόλης βρήκε όμορφα τον Μασούρα στην περιοχή, αλλά το σουτ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 62’ όμως ήρθε το γκολ για την Εθνική όταν μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας και σουτ του Παυλίδη στον Σούταρ, η μπάλα στρώθηκε στον Τσιμίκα που με το δεξί έκανε το 0-1 για το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο. Η χαρά κράτησε δύο λεπτά καθώς στο 64’ ο Κρίστι ισοφάρισε μετά από φάση διαρκείας και αδράνεια της άμυνας σε κόρνερ που εκτέλεσε ο ίδιος. Στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς η Σκωτία έκανε το 1-1.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 80′ ήρθε και η ανατροπή, ξανά από στατική φάση. Αυτή τη φορά όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ, με την άμυνα της Εθνικής να μην απομακρύνει και τον Φέργκιουσον να κάνει από κοντά το 2-1. Η απάντηση της Ελλάδας ήταν μία ευκαιρία με κεφαλιά του Κωνσταντέλια στο 83′ ενώ στο 90+1′ ο Γκαν έβγαλε εντυπωσιακά το πλασέ του Καρέτσα. Η χαριστική βολή για την Εθνική ήρθε στο 90+3′ όταν ο Τζολάκης πήγε να σώσει το κόρνερ, αλλά έστρωσε την μπάλα στον Ντάικς που σε κενό τέρμα έγραψε το 3-1.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Χίκεϊ (58’ Ράστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (90+2’ ΜακΚένα), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν, Ντόουκ (58’ Γκίλμουρ), Άνταμς (83 Ντάικς), Κρίστι (83’ Τίρνεϊ)

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης (83’ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (83’ Μάνταλος), Μπακασέτας (73’ Καρέτσας), Μασούρας (73’ Ιωαννίδης), Τζόλης, Παυλίδης (73’ Κωνσταντέλιας).

ΣΚΟΡΕΡ:

64’ Κρίστι, 80’ Φέργκιουσον, 90+3’ Ντάικς / 62’ Τσιμίκας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

12/10 Σκωτία-Λευκορωσία

12/10 Δανία-Ελλάδα