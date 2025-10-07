Η δεύτερη διακοπή των εγχώριων διοργανώσεων, λόγω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έδωσε τη δυνατότητα στις τρεις ομάδες της Super League που βρίσκονται στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις. Κι επειδή το ρόστερ θα αλλάξει πάλι τον Ιανουάριο, έφυγαν γι’ αρχή οι προπονητές.

Η ΑΕΛ έλυσε τη συνεργασία της με τον Γιώργο Πετράκη μετά το 5-2 από τον Βόλο, ο Παναιτωλικός αποφάσισε να πάρει διαζύγιο με τον πατέρα του Γιάννη Πετράκη ύστερα από το 6-0 στη Λειβαδιά, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης αποχαιρέτησε τον Σάββα Παντελίδη ως αποτέλεσμα των δύο βαθμών σε έξι ματς.

Αντ’ αυτών τη δουλειά πήραν κατά σειρά:

ο Στέλιος Μαλεζάς στον πάγκο των «βυσσινί» του θεσσαλικού κάμπου. Πέρυσι τελείωσε τη σεζόν στην Καλλιθέα.

ο Γιάννης Αναστασίου ως νέος επικεφαλής στην ομάδα του Αγρινίου. Επιστρέφει στην ίδια θέση μετά το 2023.

ο Ουαλός Κρις Κόουλμαν στην τεχνική ηγεσία των Αρκάδων. Αυτή είναι η τρίτη εν Ελλάδι αποστολή του (ΑΕΛ, Ατρόμητος).

Έχουν φύγει 5 προπονητές

Προτού πάντως φτάσει η πρώτη παρέλαση της σεζόν, αυτή της 28ης Οκτωβρίου, οι 5/14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν ήδη προχωρήσει σε αντικατάσταση των προπονητών που είχαν τα ηνία στο ξεκίνημα. Άρης και Παναθηναϊκός είχαν κάνει την αρχή, με τον Μανόλο Χιμένεθ και τον Χρήστο Κόντη να διαδέχονται τους Μαρίνο Ουζουνίδη και Ρουί Βιτόρια.

Ήταν στο όριο

Από την άλλη, τον Μίλαν Ράσταβατς φαίνεται πως τον γλίτωσε το 3-0 του ΟΦΗ επί του Άρη και τον Κριστιάν Μπάτσι το 2-1 του Πανσερραϊκού επί του Αστέρα, τη στιγμή που και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε αρχίσει να αμφισβητείται ως το νικηφόρο 2-1 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή.

Τουλάχιστον αυτοί προβλέπεται ότι θα προλάβουν την εθνική εορτή. Σίγουρα, πάντως, θα είναι στον πάγκο των ομάδων τους με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά δηλαδή από τα δύο κομβικά παιχνίδια της Εθνικής ομάδας με Σκωτία και Δανία.