Επτά χρόνια μετά τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων για την ανέγερση του πρώτου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ειδικού γυμνασίου (ΕΕΕΚ) για τη φοίτηση παιδιών με αυτισμό και νοητική υστέρηση, και το σχολείο παραμένει στα χαρτιά. Αποτέλεσμα αυτής της τραγικής ολιγωρίας, η ταλαιπωρία δεκάδων παιδιών που αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν πολύωρα δρομολόγια για να καταφέρουν να κάνουν πράξη το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Δικαίωμα θεμελιώδες για την προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ανέλιξή τους.

Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες συλλογικές προσπάθειες γονέων για προσωρινή λειτουργία Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) εντός της Αθήνας, έως ότου ανεγερθεί και τεθεί σε λειτουργία το σχολείο σε οικόπεδο επί της οδού Λάμψα στους Αμπελόκηπους – βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας και του ΦΕΚ που ακολούθησε μετά από επτά μήνες – τίποτα ακόμη δεν έχει προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα μηνύματα που φθάνουν στα αυτιά τους τόσο από τον Δήμο Αθηναίων, με εκπροσώπους του οποίου έχουν συχνή επικοινωνία, όσο και από την ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.), δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Να σημειωθεί ότι η σχετική απόφαση της ανέγερσης του σχολείου ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, τον Δεκέμβριο του 2018. Επτά μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2019, η απόφαση ίδρυσης του εκπαιδευτηρίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2702/02.07.2019).

«Σήμερα εν έτει 2025 το ζήτημα του ΕΕΕΕΚ Αθηνών παραμένει άλυτο και δυσκολεύει εξαιρετικά τη συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών που αποφοιτούν απ’ τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για τα σχολεία 2ο, 4ο, 6ο, 9ο, και 10ο», δηλώνει η Δήμητρα Κατσιμάνη, μητέρα αγοριού που φοιτά στο 6ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στα Σεπόλια.

Σημειώνεται ότι απ’ τα παραπάνω σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών συνεχίζουν, σύμφωνα με τις αξιολογικές εκθέσεις του ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης), σε δομές ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι αυτές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). «Οι δομές αυτές έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, που βρίσκονται δηλαδή στο φάσμα του αυτισμού, και που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην παρακολούθηση ενός ακαδημαϊκού προγράμματος γυμνασίου», εξηγεί. «Συνεπώς», συνεχίζει, «στα ΕΕΕΕΚ τα παιδιά που αποφοιτούν απ’ τα ειδικά δημοτικά σχολεία μπορούν να λάβουν μια στοιχειώδη επαγγελματικά κατάρτιση, με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία».

Παρά ταύτα, ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να μην διαθέτει ανάλογη δομή με συνέπειες άκρως επιβαρυντικές για την εκπαιδευτική και θεραπευτική διαδικασία των παιδιών, καθώς και για την καθημερινότητα των οικογενειών τους. «Αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά ως και δύο ώρες το πρωί και άλλες δύο ώρες το μεσημέρι κάτω από συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης προκειμένου να φοιτήσουν στα αντίστοιχα ΕΕΕΕΚ των Δήμων Αγίου Δημητρίου, Αιγάλεω και Νέου Ηρακλείου», τονίζει η κυρία Κατσιμάνη.

Ψάχνουν χρηματοδότηση

Το Βήμα επικοινώνησε με τους αρμόδιους τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και της ΚΤΥΠ, οι οποίοι εν ολίγοις απάντησαν ότι στο οικόπεδο της οδού Λάμψα θα ανεγερθεί Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όταν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

«Το σχολείο – φάντασμα είναι ένα ζήτημα που πονάει. Η μεταχείριση των συγκεκριμένων μαθητών, που αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο, είναι αντιεκπαιδευτική. Ψάχνουμε να βρούμε προσωρινό κτήριο, κατάλληλο γι’ αυτά τα παιδιά, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ακόμη δεν έχει βρεθεί κάτι», αναφέρει στέλεχος του Δήμου.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του διευθύνοντος της ΚΤΥΠ, Θανάση Βρυώνη, το ΕΕΕΕΚ της Αθήνας θα ανεγερθεί στο οικόπεδο της οδού Λάμψα στους Αμπελόκηπους. «Η απόφαση έχει ληφθεί. Ακόμη όμως δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου. Είμαστε προς αναζήτηση για να ξεκινήσει η μελέτη», δηλώνει.

Ωστόσο, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Χαρλαύτης, αναφέρει ότι υπάρχει σχετική μελέτη, αλλά για να ξεκινήσει η κατασκευή του ειδικού σχολικού κτηρίου απαιτούνται από τρία έως πέντε εκατομμύρια ευρώ. Όσο για την προσωρινή στέγαση των μαθητών σε κτήριο του Δήμου απαντά ότι «δεν υπάρχει διαθέσιμο κτήριο στην Αθήνα, αλλά ακόμη και αν υπήρχε θα έπρεπε να ανακατασκευαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών».

«Ντροπιαστική η μη εξεύρεση λύσης»

Η κατάσταση αυτή έχει εξοργίσει τους γονείς οι οποίοι δηλώνουν ότι «η μη εξεύρεση λύσης οδηγεί σε ένα ντροπιαστικό για την πολιτεία συμπέρασμα: ότι η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων σχολείων έγκειται τελικά στην ευαισθησία των διοικούντων, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί παντελώς ανύπαρκτη».

Παράλληλα, κάνουν λόγο για μεγάλη αύξηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Ως παράδειγμα φέρνουν το 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο της Αθήνας το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016 με λίγα παιδιά και σήμερα αριθμεί περίπου 70 μαθητές. Πριν από εννέα χρόνια λειτουργούσε σε ένα κτήριο, ενώ τώρα έχει δημιουργήσει και δύο παραρτήματα. «Τα παιδιά αυτά θα φοιτήσουν στην συνέχεια στα ειδικά δημοτικά του Δήμου Αθηναίων και θα ολοκληρώσουν τον κύκλο της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης στα ΕΕΕΕΚ, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, βάσει των διαγνώσεων που φέρουν», τονίζουν οι γονείς.

Μεγάλος αριθμός μαθητών στα ειδικά σχολεία

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα σχολεία κοντινών περιοχών, τα οποία φιλοξενούν μαθητές από τον Δήμο της Αθήνας, είναι υπερκορεσμένα. Μολονότι κατασκευάζονται για να υποδέχονται 90 μαθητές, εν τούτοις τα τελευταία χρόνια λειτουργούν με τον διπλάσιο αριθμό παιδιών.

Στοιχεία που έδωσαν οι διευθυντές των ΕΕΕΕΚ στους εκπροσώπους των γονέων τον Απρίλιο του 2025, δείχνουν ότι στο ειδικό εργαστήριο Ηρακλείου, το οποίο κατασκευάστηκε για 90 παιδιά, φοιτούν περισσότεροι από 180 μαθητές.

Στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου φοιτούν περίπου 250 μαθητές, τη στιγμή που το κτήριο έχει κατασκευαστεί για 150 παιδιά, ενώ σε αυτό του Αιγάλεω παρακολουθούν μαθήματα 125 μαθητές (έχει κατασκευαστεί για 90 παιδιά) .

Οι γονείς υπολογίζουν ότι από τους παραπάνω μαθητές, 150 – 200 είναι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων. Ο αριθμός ανεβαίνει αν συνυπολογιστούν και οι φετινές εγγραφές.

«Κοινός παρονομαστής όλων των προαναφερθέντων σχολείων είναι ότι υπέρβαση μαθητικού πληθυσμού τους έχει εξαναγκάσει σε λύσεις που δεν συνάδουν με αυτές που οφείλουν να τηρούν οι εγκαταστάσεις της ειδικής αγωγής. Αντί να έχουν ολιγομελή τμήματα των 4-7 ατόμων, λόγω της έλλειψης αιθουσών έχουν τμήματα πολλές φορές έως και 15 μαθητών, με συνέπειες τόσο σοβαρές που απειλούν την ίδια την ασφάλεια των μαθητών», επισημαίνει η κυρία Κατσιμάνη.

Σημειώνεται ότι οι γονείς τριών ειδικών δημοτικών σχολείων της Αθήνας ετοιμάζουν επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης με αίτημα να περιληφθεί το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ.