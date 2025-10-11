Για «στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις» με αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Πιο συγκεκριμένα o Κεφαλλονίτης καθηγητής και πολιτικός μετέφερε μέσα από το ERT News την πληροφορία ότι τα χρήματα της Κοινής Αγροτική Πολιτικής «έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επιβεβαιώνουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν στις Βρυξέλλες». Πάνω σε όλο αυτό μάλιστα χαρακτήρισε «καταστροφική και ύποπτη την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ».

«Η Κυβέρνηση στη λογική του ‘όλοι μαζί τα φάγαμε’ διακινεί ένα αφήγημα ‘όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι’. Κι ενώ διακινούν ψεύτικα σενάρια ότι η Επιτροπή έχει παγώσει τις πληρωμές, η αλήθεια είναι πως η Κομισιόν ζητά να προχωρήσει η καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο η Κυβέρνηση κατήργησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, μια υπηρεσία που εισπράττει φόρους και δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή» συμπλήρωσε επίσης.

«Το αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι στην περιφέρεια: απόλυτο αλαλούμ και ουσιαστικά στάση πληρωμών παρά τα €13,4 δισ. που έχει πάρει η Ελλάδα για την περίοδο 2023-2027», υποστήριξε καταληκτικά ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.