Νέα επίθεση κατά του Γρηγόρη Βάρρα εξαπέλυσε ο Μάκης Βορίδης. Ο βουλευτής της ΝΔ μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ένα σοβαρό ατόπημα.

«Ο κ. Βάρρας έκανε, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σοβαρό ατόπημα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε πως «όταν κληθώ στην εξεταστική θα πω γιατί απολύθηκε». Στη συνέχεια τόνισε:

«Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξετάζει όλα και αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την πολυπλοκότητα των πραγμάτων».

«Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργείας μου συμμετείχαν για πρώτη φορά δύο εταιρείες, ανοίγοντας τον ανταγωνισμό. Υπήρχαν παράπονα για την προκήρυξη από την Νeuropublic, της εταιρείας που υποτίθεται ότι εκπροσωπώ εγώ, η οποία προσφεύγει και στα δικαστήρια» συνέχισε. «Από αυτά που σας λέω, μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η παρανομία για την οποία με κατηγορούν;» αναρωτήθηκε ο κ. Βορίδης

Η τοποθέτηση Βορίδη για Σαμαρά και Τσίπρα

Ο κ. Βορίδης ρωτήθηκε για την απουσία του Σαμαρά από την εκδήλωση Στυλιανίδη τονίζοντας: «Δεν μπορώ να σχολιάσω την επιλογή Σαμαρά για τον λόγο που δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση και τον χαρακτήρισε προσωπική επιλογή», ενώ σε ερώτηση για πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι είναι υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης. «Όσοι περισσότεροι στηρίζουν τις πολιτικές της κυβέρνησης τόσο το καλύτερο. Τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχουν οι πολιτικές».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει κόσμος που θα ακολουθήσει τον κ. Σαμαρά αν ιδρύσει νέο κόμμα, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι δεν νομίζει πως η δεξιά ατζέντα της κυβέρνησης αφήνει χώρο. «Τα κόμματα δεν μπορούν να είναι προϊόντα προσωπικών επιλογών» πρόσθεσε.

Τέλος, σε ερώτηση για την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «πρόκειται απλά για μία ανακατανομή και μόνο στο εσωτερικό της Αριστεράς, μιας Αριστεράς που βρίσκεται σε ιδεολογικοπολιτική αποδρομή. Τι θα κάνει για τη μετανάστευση, τι λέει για τη φορολογία… Αυτά που υποστηρίζει σήμερα η Αριστερά έχουν ηττηθεί».