Ως μέλος της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ – ΗΠΑ ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αναγνωρίζει ότι ένα ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο δρομολογεί εξελίξεις σε όλη Ανατολική Μεσόγειο, πλην της Μέσης Ανατολής. Ένα από τα ανοικτά ζητήματα είναι, τους τελευταίους μήνες, κι αυτό της Μονής Σινά.

Έχοντας μιλήσει στο MEGA News για τα σημαντικά εργαλεία που έως τώρα δεν αξιοποιεί η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα αυτό, ο Κεφαλλονίτης καθηγητής χαρακτήρισε «μία ευκαιρία να τεθεί και αυτό το ζήτημα», εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία πως επίκειται επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στο Κάιρο για την τελική υπογραφή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Δυστυχώς, η υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά εκκρεμεί» επεσήμανε ο Νικόλας Φαραντούρης, επικαλούμενος και τον ιταλικό Τύπο, που πρόσφατα έγραψε ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση ‘την έχει δώσει’ έναντι ανταλλαγμάτων», χωρίς, όπως συμπλήρωσε, να υπάρξει «επίσημη διάψευση» του δημοσιεύματος.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ασχοληθεί εκτενώς με το λεπτό αυτό θέμα. Ήταν εκείνος που στις 2 Σεπτεμβρίου απευθύνθηκε του στην UNESCO έτσι ώστε να εξεταστεί σοβαρά η αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την ηγεσία του οργανισμού, διότι, όπως σημείωνε τότε, η Αίγυπτος δεν σέβεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Προηγουμένως είχε ζητήσει, επίσης, το «πάγωμα» των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την αφρικανική χώρα όσο δεν επιλύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εκείνη η επιστολή του είχε κινητοποιήσει άλλους ευρωβουλευτές, παράλληλα με μέλη του Κογκρέσου στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, όπως είπε στο Mega, «δυστυχώς, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τα εργαλεία πίεσης που της δίνουμε».

«Εάν υπάρχουν τέτοιες μυστικές συμφωνίες, το θέμα δεν είναι μόνο διπλωματικό, είναι ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας αλλά και ασφάλειας. Ας αξιοποιήσουμε τουλάχιστον το επικείμενο ταξίδι του Προέδρου Τράμπ στην Αίγυπτο» κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.