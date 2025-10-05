Σε νέα παρέμβαση για τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στις πολιτικές που εφαρμόζει μία άλλη αγροτική ευρωπαϊκή χώρα, η Δανία, «παγκόσμια πρωταθλήτρια στον πρωτογενή τομέα», όπως τη χαρακτήρισε.

«Αναρωτιόμαστε στην Ελλάδα που πάνε τα λεφτά. Για το 2023-2027, η Δανία έχει λαμβάνειν 5 δισ. ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις και η Ελλάδα, 13,5 δισ. ευρώ. Υπερδιπλάσια κονδύλια», είπε.

«Και όμως, με πολύ λιγότερα χρήματα, η Δανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αγροτικά και βιολογικά προϊόντα, γαλακτοκομικά , γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ στην πατρίδα μας, με υπερδιπλάσιες επιδοτήσεις 13,5 δισ., ο αγροτικός τομέας σβήνει. Γιατί; Διότι στη Δανία υπάρχει σχεδιασμός και ουσιαστική στήριξη της πολιτείας σε συνεταιρισμούς και πρωτογενή παραγωγή, ενώ στην Ελλάδα τα χρήματα τα διαχειρίζονται ακατάλληλοι άνθρωποι και τα καρπώνονται κομματικοί εγκάθετοι», πρόσθεσε.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών»

Σε δηλώσεις του από πρότυπη συνεταιριστική μονάδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων στο Άλμποργκ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι «η Δανία έχει αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα. Οι βασικές αγροτικές εξαγωγές της χώρας περιλαμβάνουν χοιρινό κρέας, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα. Το δανέζικο αγροτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από 40.000 φάρμες, με μέσο μέγεθος περίπου 70 εκτάρια ανά εκμετάλλευση.

Αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 700.000 φάρμες, αλλά με πολύ μικρότερο μέσο μέγεθος, μόλις 7 εκτάρια. Η Δανία διαθέτει περίπου 12 εκατομμύρια χοιρινά, ενώ η Ελλάδα αριθμεί μόλις 780.000. Επιπλέον, η Δανία αξιοποιεί το 61% της συνολικής έκτασής της για καλλιέργεια, τη στιγμή που η Ελλάδα καλλιεργεί μόνο το 20% της επικράτειάς της».

Όσον αφορά τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πριν την περίοδο 2023-2027, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε πως «μόνο το 2020 η Ελλάδα ενισχύθηκε με σχεδόν 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η Δανία έλαβε περίπου 1 δισ. ευρώ. Σε μια περίοδο που η Κομισιόν προτείνει τη μείωση των τα κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά €80 δισ. στον επόμενο προϋπολογισμό, επείγει ο ανασχεδιασμός και η ουσιαστική στήριξη των αγροτών στη χώρα μας.

Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις άστοχές και σπασμωδικές ενέργειες που έχουν «παγώσει» τις πληρωμές σε όλη την Ελλάδα και να στηριχθούν συνεταιρισμοί και καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και παραγωγής. Ήδη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών».