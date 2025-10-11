Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί: «­Pux Trumpiana»

Αν και η μέθοδος του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε διπλωματικά «ιδιόμορφη», φαίνεται να απέφερε τα πρώτα αποτελέσματα: Ισραήλ και Χαμάς επιδόθηκαν στις πρώτες κινήσεις «καλής θέλησης» στα ερείπια της Γάζας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στην περιοχή για να δρέψει τους καρπούς μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, το μέλλον της οποίας ωστόσο είναι αβέβαιο. Φόβοι και προσδοκίες εναλλάσσονται, ενώ ηγ «επόμενη μέρα» ξεκινά με πλήθος απρόβλεπτων παραγόντων.

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στη Μέση Ανατολή; Και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν αυτή την ελπίδα που έχει αρχίσει να αχνοφέγγει;

***

Το Βήμα: Το τέλος της αρχής

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

«Δεν είναι το τέλος. Δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Είναι όμως το τέλος της αρχής» έλεγε ο Τσόρτσιλ μετά τη νικηφόρα μάχη του Ελ Αλαμέιν.

Εκεί βρισκόμαστε τώρα στη Γάζα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρώτη συμφωνία για την εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ολοκλήρωση της ειρήνευσης. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η πρώτη συμφωνία δεν τα ρυθμίζει όλα. Δεν ρυθμίζει καν τα βασικά.

***

Το μαστίγιο και το καρότο ενός ανορθόδοξου ειρηνοποιού

Μιλούν:

Σίρα Έφρον, Διευθύντρια ερευνών του Israel Policy Forum

Ναμπίλ Σάουα: Παλαιστίνιος γιατρός στη Γάζα

ΑΚΟΜΗ:

Γιατί το Νόμπελ «σταμάτησε» στη Βενεζουέλα

***

Στον Λαβύρινθο της Κεντροαριστεράς

Το σχέδιο «ολικής» επαναφοράς του Αλέξη Τσίπρα – Οι «αποκλεισμένοι», οι «ουδέτεροι» και τα νέα πρόσωπα – Η μάχη «πόρτα-πόρτα» με το ΠαΣοΚ.

***

Το πρόσωπο – Γρηγόρης Βάρρας

«Δεν συμμετέχω στο σόου του Βορίδη»

***

ΦΑΚΕΛΟΣ: Η «αγνώριστη Γαλλία

Μιλούν: Φρανσουά Μπαγιάρ, Μισέλ Μπιαρ, Φαμπιέν Τρουόνγκ

Γράφουν: Ντόρα Μπακογιάννη, Γιώργος Πρεβελάκης

***

ΑΘΗΝΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ηλεκτροπληξία

Η δύσκολη ενηλικίωση της διμερούς σχέσης

Οι ιστορικοί δεσμοί έχουν σφυρηλατήσει τη σχέση Ελλάδας – Κύπρου. Τι συμβαίνει όταν αντιτίθεται τα συμφέροντα των δύο κρατών;

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980-Τόμος Β’, Grace, «ΑΡΓΥΡΩ» & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο δεύτερος τόμος του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό- Τόμος Β’

Ήταν άραγε τα χρόνια του ’80 μια «χρυσή» εποχή κοινωνικής απελευθέρωσης ή μια «χαμένη» δεκαετία αντιφάσεων; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρωταγωνιστών της και πόσο βαριά σκιά ρίχνουν οι επιλογές τους στο σήμερα; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι κοινωνιολόγοι Παναγής Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Βαμβακάς, επιμελητές της έκδοσης.

Με 264 λήμματα, 770 τεκμήρια – φωτογραφίες, διαφημίσεις, κείμενα και δημοσιεύματα της εποχής – και τη συμβολή 150 και πλέον λημματογράφων, το βιβλίο σκιαγραφεί την πολυπρισματική εικόνα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις. Από τις εκλογές του 1985 και την κορύφωση της δεξιάς-αντιδεξιάς διαίρεσης, έως τις νέες ανδρικές ταυτότητες, τα «καμάκια» και τα σκυλάδικα, το έργο προσφέρει ένα πολύχρωμο παζλ μνήμης και ανάλυσης.

Παράλληλα, 300 ακρωνύμια που κυριάρχησαν στον δημόσιο λόγο αποκωδικοποιούνται, δίνοντας στον αναγνώστη τα εργαλεία για να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την κληρονομιά που αυτό άφησε στο παρόν.

GRACE

Στο νέο τεύχος, πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία Μπεκατώρου, σε ένα εξώφυλλο γεμάτο λάμψη, κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε την παρουσιάστρια.

Το τεύχος είναι αφιερωμένο στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, όπως κάθε Οκτώβριο, μέσα από εμψυχωτικές ιστορίες γυναικών, καθώς και στην ενημέρωση για την εμμηνόπαυση, ένα κεφάλαιο που αποχωρίζεται επιτέλους τα ταμπού μέσα από βιώματα διάσημων προσωπικοτήτων.

Επιπλέον, απαθανατίζουμε τα μεγαλύτερα trends της σεζόν από το χώρο της μόδας και της ομορφιάς, με highlights τα σαγηνευτικά κοσμήματα, τα Fall/Winter σύνολα και τα πιο must-have beauty products.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφικές αναμνήσεις μέσα από μια αναδρομή στη ζωή και την καριέρα της σπουδαίας Μαρινέλλας, ένα χρόνο μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο.

Παράλληλα, με αφορμή τη νέα βιογραφία της Πρισίλα Πρίσλεϊ, «Softly, as I leave you: Life after Elvis», που αναμοχλεύει τα πάθη των Πρίσλεϊ, ρίχνουμε φως σε κάθε πτυχή της οικογένειας του βασιλιά του rock ’n’ roll.

ΑΡΓΥΡΩ

Αν υπάρχει ένα φαγητό που αγαπούν όλοι, αυτό είναι τα ζυμαρικά. Από την απλή μακαρονάδα με το τριμμένο τυρί μέχρι τα κυριακάτικα τραπέζια με το λαχταριστό γιουβέτσι και τα αξεπέραστο παστίτσιο, όλη μας η ζωή είναι συνδεδεμένη μαζί τους, κομμάτι της κουλτούρας μας αλλά και της παράδοσής μας.

Φανταστικό μοσχαράκι ραγού, ασύγκριτα μακαρόνια μαγειρεμένα σε ζωμό από κρέας, μακαρονόπιτα σουφλέ, κριθαρότο με κοτόπουλο και σπανάκι σε κρεμώδη σάλτσα, κατσικομακαρονάδα σύζουμη, τσουχτή και τραχανάς πιρουνάτος με ντομάτα και τυρί είναι μόνο μερικά από τα πιάτα που αναδύουν την γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μας και ξυπνούν θύμησες από αγαπημένα τραπέζια στα νησιά και στα χωριά μας.

Με τον πολύτιμο οδηγό της αγαπημένης μας σεφ για τέλειες μακαρονάδες σε 5 μόλις βήματα αλλά και με πολύτιμες συμβουλές, tips, επαγγελματικά μυστικά και μύθους που καταρρίπτονται για να ξεφύγετε έξυπνα από μαγειρικά λάθη, αυτό το τεύχος θα γίνει πιστός σύντροφος κάθε μακαρονά που σέβεται τον εαυτό του!

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό είναι μία διεθνούς φήμης προσωπικότητα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου Όλιβερ Μίερς.

Ο κ. Μίερς μιλάει και φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το “BHMAGAZINO” με αφορμή την άφιξή του στην Αθήνα, για να σκηνοθετήσει την «Τζοκόντα» του Πονκιέλι στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μία αριστουργηματική όπερα που κάνει πρεμιέρα στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, με διακεκριμένους τραγουδιστές και την διάσημη Άννα Πιρότσι στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80, Τόμος Β»: €0,92 )