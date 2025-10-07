Στο νέο τεύχος που κυκλοφορεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου με το ΒΗΜΑ, η Αργυρώ σμίγει την παράδοση με την σύγχρονη και δημιουργική κουζίνα, προσφέροντας συνταγές που θα ανανεώσουν την σχέση μας μαζί τους και θα μας δώσουν ακόμη περισσότερες αφορμές για πεντανόστιμα μαγειρέματα, με έμπνευση και ατελείωτη γεύση.

Αν υπάρχει ένα φαγητό που αγαπούν όλοι, αυτό είναι τα ζυμαρικά. Από την απλή μακαρονάδα με το τριμμένο τυρί μέχρι τα κυριακάτικα τραπέζια με το λαχταριστό γιουβέτσι και τα αξεπέραστο παστίτσιο, όλη μας η ζωή είναι συνδεδεμένη μαζί τους, κομμάτι της κουλτούρας μας αλλά και της παράδοσής μας.

Κάθε τόπος της Ελλάδας έχει τα δικά του ζυμαρικά, φτιαγμένα τις περισσότερες φορές με τα πιο απλά υλικά, πάντα νόστιμα αλλά και έτοιμα να γίνουν μεγάλοι πρωταγωνιστές των καθημερινών και γιορτινών μας τραπεζιών.

Φανταστικό μοσχαράκι ραγού, ασύγκριτα μακαρόνια μαγειρεμένα σε ζωμό από κρέας, μακαρονόπιτα σουφλέ, κριθαρότο με κοτόπουλο και σπανάκι σε κρεμώδη σάλτσα, κατσικομακαρονάδα σύζουμη, τσουχτή και τραχανάς πιρουνάτος με ντομάτα και τυρί είναι μόνο μερικά από τα πιάτα που αναδύουν την γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μας και ξυπνούν θύμησες από αγαπημένα τραπέζια στα νησιά και στα χωριά μας.

Αλλά και ιταλικές συνταγές που έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο, όπως η διάσημη καρμπονάρα, τα spaghetti alla putanesca, η συγκλονιστική για την απλότητά της cacio e pepe, η pasta φούρνου με μοτσαρέλα και ντομάτα και πολλές ακόμη συνταγές που δεν θα χορταίνετε να μαγειρεύετε για τους αγαπημένους σας.

Με τον πολύτιμο οδηγό της αγαπημένης μας σεφ για τέλειες μακαρονάδες σε 5 μόλις βήματα αλλά και με πολύτιμες συμβουλές, tips, επαγγελματικά μυστικά και μύθους που καταρρίπτονται για να ξεφύγετε έξυπνα από μαγειρικά λάθη, αυτό το τεύχος θα γίνει πιστός σύντροφος κάθε μακαρονά που σέβεται τον εαυτό του!

Κυκλοφορεί στις 12 Οκτωβρίου με το Βήμα της Κυριακής.

ΑΡΓΥΡΩ

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

35 ΣΥΝΤΑΓΕΣ – ΟΝΕΙΡΟ