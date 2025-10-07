Στο νέο τεύχος του περιοδικού GRACE, που κυκλοφορεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου μαζί με το ΒΗΜΑ, πρωταγωνιστεί η Μαρία Μπεκατώρου. Το εξώφυλλο είναι γεμάτο λάμψη, κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε την παρουσιάστρια.

Το τεύχος είναι αφιερωμένο στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, όπως κάθε Οκτώβριο, μέσα από εμψυχωτικές ιστορίες γυναικών, καθώς και στην ενημέρωση για την εμμηνόπαυση, ένα κεφάλαιο που αποχωρίζεται επιτέλους τα ταμπού μέσα από βιώματα διάσημων προσωπικοτήτων.

Στις σελίδες του τεύχους φιλοξενείται, μεταξύ άλλων, η Ανθή Βούλγαρη, την οποία η κάμερα του GRACE ακολουθεί σε ένα αποκαλυπτικό 24ωρο από την επαγγελματική της καθημερινότητα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» αλλά και σε μικρές στιγμές της ζωής της μέσα από το νέο της ρόλο ως μητέρας.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μιλά για τους ρόλους του, το ξεκίνημά του, το πώς διαχειρίζεται την αποδοχή, αλλά και για την επιστροφή του στο MEGA με τη σειρά «Κάμπινγκ», σε μια πολύ δημιουργική περίοδο για εκείνον. Η Λυδία Κονιόρδου γράφει γράμμα στον ανήλικο εαυτό της με σημαντικές διδαχές για την ίδια τη ζωή, ενώ η Αλέκα Κανελλίδου και ο γιος της, Γιάννης Γιαννουσάκης, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, περιγράφουν τη μουσική τους σύμπραξη και ενώνουν τις φωνές τους σε μια επανεκτέλεση του κομματιού «Ροζ».

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου υιοθετεί τα looks που κυριαρχούν στα runways και μας ξεναγεί σε ένα ταξίδι γεμάτο λάμψη. Η Χριστίνα Μαθιουλάκη μας μιλά για τη φετινή της συμμετοχή στη σειρά «Porto Leone» και τη σημασία της υποκριτικής στη ζωή της.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφικές αναμνήσεις μέσα από μια αναδρομή στη ζωή και την καριέρα της σπουδαίας Μαρινέλλας, ένα χρόνο μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο. Παράλληλα, με αφορμή τη νέα βιογραφία της Πρισίλα Πρίσλεϊ, «Softly, as I leave you: Life after Elvis», που αναμοχλεύει τα πάθη των Πρίσλεϊ, ρίχνουμε φως σε κάθε πτυχή της οικογένειας του βασιλιά του rock ’n’ roll.

Επιπλέον, απαθανατίζουμε τα μεγαλύτερα trends της σεζόν από το χώρο της μόδας και της ομορφιάς, με highlights τα σαγηνευτικά κοσμήματα, τα Fall/Winter σύνολα και τα πιο must–have beauty products.

GRACE

Αυτή την Κυριακή 12 Οκτωβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.