Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο (4/10) έπειτα από ρωσικό πλήγμα με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη», όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων, με εικόνες που δημοσίευσε ο ίδιος να δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα.

«Ήταν μια απολύτως άγρια επίθεση»

«Ήταν μια απολύτως άγρια επίθεση. Γνωρίζουμε ήδη για τουλάχιστον 30 θύματα, ανάμεσά τους επιβάτες και εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους. Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι χτυπούσαν αμάχους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο περιφερειάρχης της Σούμι, Όλεγκ Χριγκόροφ, δήλωσε ότι από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία με προορισμό το Κίεβο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή της ή τον ακριβή αριθμό των επιβατών.

Η περιοχή της Σόστκα απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Από την αρχή της εισβολής το 2022, η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει την ουκρανική σιδηροδρομική υποδομή, κρίσιμη για τη μετακίνηση στρατευμάτων και τον ανεφοδιασμό.

Παράλληλα, τη νύχτα του Σαββάτου, σειρά ρωσικών πληγμάτων προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιοχή του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάφερε να πλήξει μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία.