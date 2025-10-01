Παγκόσμια προβολή επιχειρούν να δοθεί στο θέμα της Μονής Σινά ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Φλόριντα Γκας Μπιλαράκης σε συνεργασία με τον Έλληνα ευρωβουλευτή και μέλος της Αντιπροσωπείας ΗΠΑ – ΕΕ Νικόλα Φαραντούρη.

Μιλώντας στην εκπομπή Morning Point του Mega News ο Κεφαλλονίτης καθηγητής, αναφέρθηκε στην ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον και στην οποία αναδείχθηκε η απειλή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής από τις αιγυπτιακές Αρχές, κάτι που σχετίζεται με τα σχέδια μετατροπής της περιοχής σε θέρετρο.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η υποψηφιότητα της Αιγύπτου για την ηγεσία της UNESCO στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου και κατά πόσο μπορεί να ηγηθεί ενός Οργανισμού για την προστασία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς μία χώρα που υπονομεύει ένα τέτοιο μνημείο όπως η ιστορική Μονή Σινά.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης είχε θέσει το ζήτημα με επιστολή του προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ζητώντας, πριν από οποιαδήποτε εξέταση υποψηφιότητας, να αποκατασταθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Την επιστολή Φαραντούρη έχουν στηρίξει διεθνείς οργανώσεις και κοινότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός βουλευτής Μπιλιράκης, με την ιδιότητα του συμπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, συντονίζει αντίστοιχη διακομματική επιστολή με υπογραφές και άλλων αμερικανών βουλευτών προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέσα από την οποία καλεί το Κάιρο να σεβαστεί το καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης και να αντιταχθεί στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την προεδρία της UNESCO όσο η Αίγυπτος υπονομεύει το μοναστήρι ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς & Εξαιρετικής Αξίας της UNESCO.

Η παρέμβαση Φαραντούρη στο Κογκρέσο

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης εξέφρασε την αντίθεσή του σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όχι τουλάχιστον προτού επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της ιδιοκτησίας των κτημάτων του μοναστηριού και των γύρω εκτάσεων του Όρους Σινά.

«Καμία υποψηφιότητα δεν μπορεί να εξεταστεί εν κενώ. Οφείλει να αξιολογηθεί με βάση τον τρόπο που κάθε κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που του έχει εμπιστευθεί η ιστορία και οι διεθνείς συνθήκες – ανάμεσά τους και η Αίγυπτος. Η Μονή του Σινά δεν αποτελεί μόνο χώρο ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά και ένα παγκόσμιας σημασίας σύμβολο διαθρησκειακού σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης» σχολίασε μεταξύ άλλων.

«Η ηγεσία της UNESCO δεν είναι απλώς ζήτημα κύρους· είναι πρωτίστως ηθική ευθύνη» κατέληξε δε.

Αμερικανική διαθρησκευτική υποστήριξη

Η ενημέρωση του Κογκρέσου περιελάμβανε επίσης παρουσιάσεις από προσωπικότητες των Ασσυρίων, των Αλαουιτών, των Δρούζων και των Γιαζίντι, οι οποίοι περιέγραψαν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Μαρκ Πόρτερ, σύμβουλος του μοναστηριού που συνδέεται με τον πρόεδρο Τραμπ, τόνισε την ανάγκη δράση για την προστασία της Μονής και παρέδωσε στους αμερικανούς νομοθέτες και τα μέλη του Κογκρέσου δήλωση του νέου Ηγουμένου της Μονής, Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωσης ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε «τη σημασία της διαθρησκευτικής, διακομματικής και διατλαντικής στήριξης στη Μονή, ενός οικουμενικού συμβόλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ενώνουμε δυνάμεις».