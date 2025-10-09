Σκληρή κόντρα, με ανταλλαγή χαρακτηρισμών, ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Πέτης Πέρκα με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Πέτη Πέρκα, που επέστρεψε μόλις λίγες μέρες στην Ελλάδα αφού κρατήθηκε από τις ισραηλινές αρχές, από το βήμα της Ολομέλειας αναφέρθηκε στο ταξίδι της λέγοντας ότι «έχω επιστρέψει από ένα πραγματικό ταξίδι ανθρωπιάς, πλέαμε σε διεθνή ύδατα για να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό, να μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια». Στη συνέχεια, επιτέθηκε στο Ισραήλ χαρακτηρίζοντας το «κράτος Απαρτχάιντ» το οποίο «παραβίασε κάθε έννοια του δικαίου».

Απευθυνόμενη προς τον υπουργό Υγείας είπε: «Κύριε Γεωργιάδη, ο στρατηγικός σας σύμμαχος, το Ισραήλ, όχι μόνο δεν είναι δυτικό κράτος στη Μέση Ανατολή, αλλά κράτος Απαρτχάιντ. Έχει πάρει διαζύγιο από κάθε έννοια δικαίου, απήγαγε 500 πολίτες σε διεθνή ύδατα που εκτελούσαν εντολές του ΟΗΕ». Και συνέχισε, «ο φασίστας υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ήρθε μπροστά μου και σε ένα παραλήρημα άρχισε να μας κατηγορεί για τρομοκρατία».

Τον λόγο πήρε ο υπουργός Υγείας για να απαντήσει κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στην βουλευτή της Νέας Αριστεράς. «Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη» είπε αρχικά για να συνεχίσει «για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok». Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε λέγοντας πως «δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι, πλην επικοινωνιακού θορύβου για τη Νέα Αριστερά».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως υποστήριξε, η σύλληψη έγινε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού για το Ισραήλ. «Προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή, δεν θα ήσασταν στη Βουλή σήμερα. Έχουν απαχθεί όμως εβραίοι που αντί να ήταν σπίτι τους, σκάβουν λάκκους δύο χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια τους, όχι εσείς. Κανένα ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν».

Τον λόγο ξανά πήρε η Πέτη Πέρκα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ξανά πάει στη Γάζα. «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος» και προς τον Άδωνι Γεωργιάδη είπε, «εσάς σας τοποθετώ ευθέως στην ακροδεξιά». «Να πάτε όπου θέλετε όσες φορές θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον Έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας… Δεν είχατε να πείτε τίποτα για το σχέδιο Τραμπ, μόνο εμπειρίες από την κρουαζιέρα σας».

Μάλαμα: «Τα χάπια σας τα πήρατε;»

Η ήδη εκρηκτική συζήτηση «φυτίλιασε» όταν ο υπουργός φώναξε στην Αριστερά «κλάψτε ελεύθερα για την Χαμάς που χάνετε, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ φέρνει την ειρήνη!», με την ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και νυν προσκείμενη στο Κίνημα Δημοκρατίας, Κυριακή Μάλαμα να του φωνάζει εκτός μικροφώνου «τα χάπια σας τα πήρατε;».

Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε εντόνως και τελικώς, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά η «απαράδεκτη» φράση.

Ανακοίνωση της ΝΕΑΡ για το επεισόδιο

Ο κ. Γεωργιάδης δουλικός και προσκυνημένος στον γενοκτόνο Νετανιάχου

Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας.

Με χυδαίες, προκλητικές και επικίνδυνες εκφράσεις χαρακτήρισε “θέατρο”, “γελοιότητα” και “επικοινωνιακό θόρυβο” την συμμετοχή των πολιτών και της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα στον ανθρωπιστικό στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Δεν αρκέστηκε όμως στην χλεύη. Προέβη και σε λόγια που υποκινούν την ανοχή στη βαρβαρότητα: είπε ότι όσοι “πήγαν εις γνώση σας” σε περιοχή ναυτικού αποκλεισμού “θα έπρεπε να χρεωθούν τα έξοδα επαναπατρισμού στον ατομικό τους λογαριασμό στην εφορία”. Είπε ότι “δεν υπάρχει απαγωγή”, απαξιώνοντας και τους 27 Έλληνες τους οποίους το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ κράτησε εξαντλημένους σε φυλακές.

Αυτά τα λόγια δεν είναι απλώς προσβολή. Είναι ο ορισμός της πολιτικής χυδαιότητας.

Ο κ. Γεωργιάδης, ως γνήσιος ακροδεξιός, μετατοπίζει την ευθύνη από το κράτος-απαγωγέα που κρατούσε παράνομα ανθρώπους, στα ίδια τα θύματα και στους ακτιβιστές που τόλμησαν να δείξουν αλληλεγγύη. Νομιμοποιεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη είναι “πλάκα”, και ότι όσοι την εκφράζουν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά τουλάχιστον.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ:

⁠Την εκκωφαντική αλαζονεία και την επιδεικτική περιφρόνηση του κ. Γεωργιάδη απέναντι στην κ. Πέρκα, στους επαναπατρισθέντες και σε κάθε πολίτη που πράττει από ανθρωπιά.

Τη ρητορική που μετατρέπει την αλληλεγγύη σε “επικοινωνιακό θόρυβο” και “γελοιότητα”.

Την πρόταση ότι τα έξοδα επιστροφής “να τα χρεωθούν οι ίδιοι” – μια δήλωση που ντροπιάζει το κράτος και προσβάλλει την κοινή λογική, καθώς παραβιάζει κάθε έννοια προξενικής προστασίας της Ε.Ε.

Δεν θα ανεχθούμε να γίνεται κανονικότητα η επιθετικότητα και ο ακροδεξιός λόγος απέναντι στην αλληλεγγύη. Δεν θα επιτρέψουμε την ακροδεξιά ρητορική να λερώνει τον δημόσιο λόγο.

Γιατί κ. Γεωργιάδη η ντροπή δεν είναι δουλειά».