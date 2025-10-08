Αποζημίωση ύψους 966 εκατ. δολαρίων επιδίκασε δικαστήριο στο Λος Άντζελες στην εταιρεία Johnson & Johnson. Η εταιρεία πρέπει να καταβάλει το ποσό στην οικογένεια μίας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, κρίνοντας την Johnson & Johnson υπεύθυνη για ταλκ της που προκαλούν καρκίνο.

Τον τελευταίο χρόνο, η J&J έχει αντιμετωπίσει αρκετές μεγάλες καταδίκες σε υποθέσεις μεσοθηλιώματος, αλλά η απόφαση της Δευτέρας είναι μία από τις μεγαλύτερες. Η εταιρεία έχει κερδίσει κάποιες δίκες, όπως την περασμένη εβδομάδα στη Νότια Καρολίνα, όπου το δικαστήριο την έκρινε μη υπεύθυνη.

«Εξωφρενική και αντισυνταγματική» η ετυμηγορία

Η οικογένεια της Mae Moore, κατοίκου Καλιφόρνιας που πέθανε σε ηλικία 88 ετών το 2021, αναφέρει το δημοσίευμα του CNN, μήνυσε την εταιρεία την ίδια χρονιά, ισχυριζόμενη ότι τα προϊόντα ταλκ της J&J περιείχαν ίνες αμιάντου που προκάλεσαν τη σπάνια μορφή καρκίνου της. Το δικαστήριο, τη Δευτέρα το βράδυ, διέταξε τη J&J (JNJ) να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις και 950 εκατομμύρια δολάρια σε ποινικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Erik Haas, παγκόσμιος αντιπρόεδρος νομικών υποθέσεων της J&J, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία «εξωφρενική και αντισυνταγματική». «Οι δικηγόροι της ενάγουσας στη συγκεκριμένη υπόθεση βασίστηκαν σε ψευδοεπιστήμη που δεν έπρεπε ποτέ να παρουσιαστεί στο σώμα των ενόρκων», πρόσθεσε ο Haas.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J σταμάτησε να πωλεί πούδρα μωρών με βάση το ταλκ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, αντικαθιστώντας την με προϊόν από άμυλο καλαμποκιού. Το μεσοθηλίωμα έχει συνδεθεί με έκθεση σε αμίαντο.

Ο Trey Branham, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια της Moore, δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι η ομάδα του «ελπίζει πως η Johnson & Johnson θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτούς τους παράλογους θανάτους».

«Βροχή» οι αγωγές κατά της Johnson & Johnson

Η J&J αντιμετωπίζει περισσότερες από 67.000 αγωγές, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, από ενάγοντες που υποστηρίζουν ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση πούδρας μωρών και άλλων προϊόντων ταλκ.

Οι αγωγές που σχετίζονται με μεσοθηλίωμα αποτελούν μικρό ποσοστό αυτών, καθώς η μεγάλη πλειονότητα αφορά περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών. Η J&J προσπάθησε να επιλύσει το σύνολο των υποθέσεων μέσω πτώχευσης, πρόταση που έχει απορριφθεί τρεις φορές από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Οι αγωγές για μεσοθηλίωμα δεν περιλαμβάνονταν στην τελευταία πρόταση πτώχευσης. Η εταιρεία έχει προηγουμένως διευθετήσει ορισμένες από αυτές τις αξιώσεις, αλλά δεν έχει καταλήξει σε πανεθνική συμφωνία, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις να οδηγούνται σε δίκες στα πολιτειακά δικαστήρια τους τελευταίους μήνες.