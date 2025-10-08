Ενα χρονικό του αγώνα των Κούρδων για ανεξάρτητο Κουρδιστάν και ταυτόχρονα μια επιτόπια μαρτυρία – απάντηση στην παραπληροφόρηση του κράτους της Τουρκίας και των συμμάχων του για το κουρδικό ζήτημα, αποτελεί το βιβλίο «Κέντησα την καρδιά μου στα βουνά». Το Ημερολόγιο μιας Κούρδισσας αντάρτισσας, 1995,1997 που παρουσιάζεται από το βιβλιοπωλείο «Αμόνι» και τις εκδόσεις «Αγρα».

Πρόκειται για την Κούρδισσα Γκουρμπετελλί Ερσόζ. «Η Γκουρμπέτ, η Ξενιτοπούλα, αφηγείται μάχες, γράφει ποιήματα, αποδύεται σε στοχασμούς και αυτοκριτική. Το γράψιμο του ημερολογίου είναι για εκείνη, αφενός πράξη πολιτική και προσωπική, που της επέτρεψε την ακατέργαστη καταγραφή των γεγονότων μιας ιστορίας που δεν θα δημοσιευθεί ποτέ επίσημα, και αφετέρου, ευκαιρία να εκφράσει τα όνειρά της, τις πεποιθήσεις της, να διατυπώσει τις αναλύσεις και τις αμφιβολίες της.

«Το Ημερολόγιο της Γκουρμπέτ μάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη διαμόρφωση μιας μαχήτριας, να διαπιστώσουμε και να εξερευνήσουμε τα παρακείμενα και τις αντιφάσεις του ένοπλου αγώνα, και κυρίως, να συντροφέψουμε τις αντάρτισσες γυναίκες και να σφυρηλατήσουμε το ρόλο τους σε ένα τέτοιο πλαίσιο», αναφέρεται στο βιβλίο των Εκδόσεων Αγρα.

Το βιβλιοπωλείο «Αμόνι» και οι εκδόσεις «Αγρα» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου τη μετάφραση του οποίου έχει κάνει στα ελληνικά ο Μουράτ Ισσί.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Τασούλα Βερβενιώτη (ιστορικός), η Εύχαρις Μάσχα (κοινωνιολόγος), η Μαρία Περδικούρη (φιλόλογος), η Γιούλη Χρονοπούλου (διδάκτωρ φιλολογίας) και ο Μουράτ Ισσί (μεταφραστής του βιβλίου).

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δανάη Παπαδημητρίου (ομάδα βιβλιοπωλείο Αμόνι).

Πότε: Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ.

Που: Στο μπαρ Βραζιλιάνα (Αρκάδων 4 Άνω Πετράλωνα).