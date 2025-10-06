Η συζήτηση που έγινε ερήμην του Αλέξη Τσίπρα και αφορούσε τις προθέσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος έλαβε τέλος. Ο πρώην πρωθυπουργός έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε στην μπυραρία του Παρισιού. Ερωτώμενος για το πώς μπορεί να έλθει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας είχε απαντήσει: «Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε μέσα από τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων είτε μέσω ανασύνθεσης του πολιτικού συστήματος».

Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, αρχίζει την πορεία για την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Επιστρέφει στην «ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης», όχι για να την καθοδηγήσει «από τα πάνω» αλλά για να αφουγκραστεί «καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της». Και όλα αυτά «απελευθερωμένος από αξιώματα δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν».

Τι καινούργιο μπορεί να κρύβει το «Τσίπρας 2.0»; Αν βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τη δήλωση παραίτησης του, τότε θα έχουμε να κάνουμε με ένα Τσίπρα «κινηματικό» που θα προσπαθήσει να ξεκινήσει κάτι νέο, που θα βάλει τέλος «στη λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία». Έναν Τσίπρα που θα μιλά σε γλώσσα ανατρεπτική χωρίς όμως τις ακρότητες του παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είμαστε κεντροαριστεροί.

Θα συναντήσει το κόμμα Τσίπρα τις «όμορφες θάλασσες» τις οποίες, όπως είπε, σύντομα θα ταξιδέψει και πάλι με τους παλιούς του συντρόφους; Κομματάκι δύσκολο τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Ο χώρος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς θα παραμένει κατακερματισμένος καθώς η βασική του συνιστώσα, το ΠαΣοΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει στη συζήτηση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, έχοντας ήδη χαράξει την προεκλογική του στρατηγική.

Ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του, λοιπόν, θα μπουν στην αρένα. Και δεν είναι μόνο το ΠαΣοΚ. Είναι και η Ζωή. Είναι, και τι θα πράξουν ο ΣΥΡΙΖΑ (που πάει για διάλυση) και η Νέα Αριστερά που μετά την εμφάνιση του νέου κόμματος θα δει τα ποσοστά της, να μειώνονται κάνοντας την υπόθεση της εισόδου στη νέα Βουλή όνειρο θερινής νυκτός. Eίναι και ο ίδιος. Θα πείσει το εκλογικό σώμα ότι είναι κάποιος άλλος;

Η πραγματική μάχη του κ. Τσίπρα θα είναι με το ΠαΣοΚ. Αν το κόμμα Τσίπρα καταφέρει να έλθει δεύτερο κόμμα στις εκλογές, αφού άπαντες προεξοφλούν την συμμετοχή του σε αυτές, τότε θα έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει αυτό που επιδιώκει και που εμποδίζουν οι «ιδιοτέλειές» των ηγεσιών των κομμάτων του χώρου. Την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Αν όχι…