«A bientot, les enfants». «Τα λέμε σύντομα παιδιά». Με αυτήν την γαλλική φράση ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την ανάρτηση του το βράδυ της Κυριακής στο Instagram. Η αναφορά του ήταν σε μια ομάδα 10 Ελλήνων Φοιτητών που πήγαν να πιούν μια μπύρα και να συζητήσουν, μετά την ενδιαφέρουσα ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα σήμα και στους αναμένοντες τις επόμενες κινήσεις του.

Εκεί από το Παρίσι, ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του για το νέο που έρχεται και ουσιαστικά για τους μυημένους και τους γνωρίζοντες τους σχεδιασμούς του, ήταν θέμα ημερών η παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα. Και δεν άργησε, αφού το πρωί της Δευτέρας, αφού είχε προηγηθεί και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου για μια ακόμη φορά εκφράστηκαν, έστω και πιο χαλαρά και με έμμεσο τρόπο, αναφορές για το νέο κόμμα που ετοιμάζει.

«Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων» είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιντεοσκοπημένο μηνύμά του, ανακοινώνοντας την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και το μήνυμα για τα μελλούμενα ήταν σαφές: «Ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί».

Αλλάζουν τα δεδομένα, νέοι όροι στο πολιτικό παιχνίδι

Ο Αλ. Τσίπρας παραιτήθηκε μετά από 16 χρόνια στη Βουλή όπου βρέθηκε ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός και ουσιαστικά δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις.

Πλέον όλοι ρωτάνε, «πότε θα γίνει το κόμμα Τσίπρα» και πολλοί στον ευρύτερο χώρο «ψάχνονται» για την επόμενη μέρα. Και θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, ποιοι είναι αποφασισμένοι να τον ακολουθήσουν στο νέο εγχείρημα, ακολουθώντας το και παραιτούμενοι, όσοι είναι βουλευτές, από την βουλευτική τους έδρα.

«Απόφαση συνείδησης» ήταν η παραίτησή του κατά τον Αλ. Τσίπρα και πλέον αυτή η κορυφαία αναφορά αποτελεί οδηγό και για άλλους.

Αναμφίβολα η κίνηση Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στον ευρύτερο χώρο και διαμορφώνει νέους όρους στο πολιτικό παιχνίδι. Και αυτό διότι ο Αλ. Τσίπρας δεν θα επιστρέψει ως αρχηγός ενός αμιγώς αριστερού κόμματος, αλλά με κεντροαριστερό μανδύα.

Αυτό φάνηκε και από την ομιλία του στο Παρίσι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά λόγω των αναλύσεων ότι κοιτάει προς το κέντρο με το νέο κόμμα, έδειξε με σαφείς αναφορές πως δεν ξεχνάει την Αριστερά.

«Για την κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών» ήταν η ανάρτηση του γραφείου τύπου την Κυριακή, απομονώνοντας μια φράση του από την ομιλία, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο και ένα στίγμα.

«Φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας στο μήνυμα της παραίτησής του.

Και επειδή η πολυσυζητημένη επιστροφή του έχει λάβει για πολλούς συντρόφους του στοιχεία Μεσσιανισμού, τονίζει ότι δεν πιστεύει σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου.

Έστειλε όμως και μήνυμα σε όσους είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και σε άλλα σχήματα: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι» είπε και άφησε ανοικτές πόρτες: «Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Η πυξίδα του, όρο που αναφέρει συχνά εδώ και μήνες, δείχνει το δρόμο μέσα από τη φράση: «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας».

Όλα τα βλέμματα στο νέο κόμμα Τσίπρα

Όλα τα βλέμματα πλέον στο νέο κόμμα, παρά την αναφορά του από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ότι η συζήτηση για το νέο κόμμα γίνεται ερήμην του. Ένα νέο κόμμα που θα έχει πυλώνα όρους όπως «Νέος Πατριωτισμός», όρο που χρησιμοποίησε στο συνέδριο του Εκόνομιστ στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Από εδώ και πέρα θα δούμε έναν «Νέο Τσίπρα», αλλαγμένο σε σχέση με το παρελθόν, πολύ πιο ήπιο που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τις εποχές της τοξικότητας. Και είναι ξεκάθαρο, με βάση το ρεπορτάζ, ότι δίπλα του δεν θα έχει πρόσωπα που πορεύτηκε μαζί τους στο κόμμα διότι θυμίζουν αρνητικές στιγμές της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ και ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση.

Ο στόχος του είναι να ηγηθεί της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης μέσω του υπό ίδρυση κόμματός του κάτι που θεωρούν δεδομένο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ουσιαστικά, ο Αλ. Τσίπρας επιστρέφει, όχι ως παρατηρητής, αλλά ως ηγέτης νέου κόμματος, έτοιμος να διεκδικήσει ξανά κεντρικό ρόλο με στόχευση στο κεντρώο και κεντροαριστερό ακροατήριο.

Πότε θα έρθει το νέο κόμμα; Η ίδρυσή του τοποθετείται μέσω και ιδρυτικού συνεδρίου, πέρα από την ανακοίνωση, στις αρχές της Άνοιξης του 2026, αφού θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες η έκδοση του βιβλίου (εκδόσεις Gutenberg) του Αλ. Τσίπρα που τελείωσε και είναι στο δρόμο για το τυπογραφείο και αναμένεται να πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις.