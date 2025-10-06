Αιφνιδίασε ή όχι τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δεδομένο η παραίτησή του από το κοινοβουλευτικό αξίωμα που κατείχε το πρωί της Δευτέρας (6/10) ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά προσώπων εντός (ή εκτός) Κουμουνδούρου.

Καραμέρος: Μια πράξη υπέρβασης

Ο βουλευτής και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, έγραψε στο Χ πως «η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, «το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

«Μέχρι τότε», όπως διευκρίνισε «η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση».

Πολάκης: Καλές θάλασσες λοιπόν (με την 5η διάσπαση)

Σε ανάρτηση προέβη και ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων άφησε υπονοούμενα για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η πράξη του αυτή, που «δεν γινόταν ερήμην», οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε άλλη μία διάσπαση. Γι’ αυτό και ευχήθηκε «καλές θάλασσες] στον πρώην πρωθυπουργό.

Κατά τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας, «για να ‘συνταξιδέψουμε’ και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!»

Γιαννούλης: Θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, δέχθηκε να μιλήσει στο Action24. Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για «μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας».

«Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές» σχολίασε επίσης.

«Έχω υποχρέωση να αντιδράσω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ», διευκρίνισε ακόμη, συμπληρώνοντας πάντως ότι η παραίτηση Τσίπρα «είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον, αυτό είναι σαφές. Παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την απόφαση».

«Ακόμη ανήκουμε οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο ίδιος ο Χρ. Γιαννούλης δήλωσε «έτοιμος να παραμερίσω κάθε προσωπικό συμφέρον για να υπηρετήσουμε ένα ευρύτερο καλό», εξηγώντας πάντως ότι «αυτό δεν σημαίνει προσχώρηση ή μη σ’ ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει οριοθετήσει τα δεδομένα του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ακόμη ανήκουμε οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις, ναι ή όχι. Θα ήταν άκομψο γιατί υπάρχει κι ένα στοιχείο αιφνιδιασμού. Δεν είναι η θέση μου να σχολιάζω δημοσιογραφικά. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις. Απλά πρέπει να έχουμε περισσότερα δεδομένα για να κάνουμε αυτήν την κουβέντα» κατέληξε, επικαλούμενος στο φινάλε έναν στίχο του Νίκου Πορτοκάλογλου πως «ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

Χαρίτσης: Σεβαστή η επιλογή Τσίπρα

«Είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα που είναι καθόλα σεβαστή», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real και σχολιάζοντας τις εξελίξεις που φέρνει η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, ανέφερε ότι «το πιο σημαντικό και το πιο κρίσιμο είναι να επιμείνουμε σε αυτό το οποίο εμείς λέμε από την αρχή: αυτό που χρειάζεται είναι η ευρύτερη, δυνατή συσπείρωση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην επέλαση της Δεξιάς».

«Είναι απολύτως σαφές» αποκρίθηκε ερωτηθείς για το ότι ο Αλ. Τσίπρας προανήγγειλε νέον πολιτικό φορέα, επιμένοντας πάντως ο επικεφαλής της Πατησίων πως «είναι σημαντικό να περνάμε από τα σενάρια στην πράξη. Είναι πολύ κρίσιμο να μιλάμε επί του συγκεκριμένου και επί της πραγματικότητας. Εφόσον προκύψει ένας νέος φορέας, θα πρέπει ο φορέας αυτός να έχει πρόγραμμα, στρατηγική, ιδεολογική κατεύθυνση. Βάσει αυτών ακριβώς θα κριθεί το κατά πόσο μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια».

«Ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς είναι ο μόνος δρόμος. Ένας δρόμος που πρέπει να έχει πολύ σαφές πολιτικό περιεχόμενο, σαφές στίγμα, ένα πολύ σαφές πρόγραμμα. Με αυτές τις προϋποθέσεις να περάσουμε από τη συζήτηση στην πράξη» είπε, τέλος, ο Αλέξης Χαρίτσης.