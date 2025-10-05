Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πρώην βουλευτής του ΠαΣοΚ στα Χανιά, Γιώργος Πρασιανάκης.

Γεννήθηκε στη Χρυσαυγή Χανίων το 1936. Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας.

Μέλος της Νεολαίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων και στέλεχος της Ένωσης Κέντρου, στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη και αντιμετωπισε διώξεις για την αντιστασιακή του δράση.

Εντάχθηκε στο ΠαΣοΚ από την ίδρυσή του και το 1974 πολιτεύτηκε στην Αθήνα. Διατέλεσε μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και άσκησε καθήκοντα γενικού διευθυντή και προέδρου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΠαΣοΚ

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του